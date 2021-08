Svakere fjorår fra Oktober

Selv en Nobelpris kunne ikke redde Oktober-bunnlinja i fjor. Driftsresultatet endte med et underskudd på 1,4 millioner kroner.

Landets tradisjonelt ledende skjønnlitterære forlag, erfarte samtidig et fall i boksalget på 15 prosent. Omsetningen endte på 41 millioner kroner.

Litterært sett strålende år

Ikke at tallene er spesielt alvorlige. Oktober har de ti siste årene levert mer enn 20 millioner i samlet driftsoverskudd. Forlagssjef Ingeri Engelstad minner i denne forbindelse om at det er flere kriterier enn pengekista som teller i forlagsdriften, hør bare:

— Litterært hadde vi et strålende år i fjor! Louise Glück ble tildelt Nobelprisen, og vi fikk med det vår første nobelprisvinner. Lars Amund Vaages er nominert til Nordisk råds litteraturpris for sin roman Det uferdige huset, mens Monika Fagerholm fikk prisen i 2020 for sin roman Hvem drepte bambi, som kom ut hos oss i vår. Sandra Lillebø fikk sitt store gjennombrudd med Tingenes tilstand, vi hadde sterke romaner av bl.a. Tove Nilsen, Kjersti Skomsvold og Hanne Ørstavik, og vi hadde et knippe utrolig gode debutanter, hvorav hele to ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris.

Sjeldent underskudd

— Imponerende, men så var det altså dette med bunnlinja?

— Edvard Hoems imponerende og medrivende roman Felemakaren og Karl Ove Knausgårds storslåtte roman Morgenstjernen toppet bestselgerlistene — vi har aldri solgt så mye av en Hoem roman før jul som vi gjorde i fjor —, og vi hadde et veldig godt pocketår. På tross av dette ble ikke året slik vi ønsket økonomisk sett. Det er utrolig vanskelig å drive et rent skjønnlitterært forlag og å leve av det. År etter år har Oktober drevet med overskudd, men en sjelden gang er det slik at vi ikke lander på pluss, og i fjor ble det altså slik.

— Hvordan vurderer du utsiktene for i år?

— Vi går inn i en høst med en formidabel liste. Rune Christiansens roman Saken med den tapte tidens innfall og Gunstein Bakkes Austalgi har allerede utkommet til strålende kritikker, og i disse dager lanserer vi ny bok av Dag Solstad og Maria Navarro Skarangers roman Emily forever.

— I morgen legger vi fram høstlista, den er fylt med titler alle kan glede seg til!