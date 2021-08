Glitrende Kagge-tall

I går hadde vi gleden av å melde om svært gode regnskapstall fra Universitetsforlaget. I dag er turen kommet til Kagge Forlag.

Kagge Forlag som i år fyller 25 år, feirer jubileet med å presentere forlagets beste årsresultat noen sinne.

Omsetningen endte i fjor på 113 millioner kroner (96 millioner året før). I tillegg kommer omsetningen hos datterforlaget JM Stenersen som i fjor beløp seg til 23 millioner (17 millioner).

Driftsresultatet ble på 20 millioner hos Kagge, mens JM Stenersen kunne skilte med et driftsoverskudd på 6 millioner kroner.

Perlerad av bestselgere

Forlagssjef Jorunn Sandsmark har all grunn til være fornøyd. Hun kan uten videre ramse opp en hel rekke populære kioskveltere:

— I fjor hadde vi en rekke bestselgere, med Kongen forteller, Hellstrøms hemmeligheter, Verdenshistorie, Høyt, Solvokteren, På naturens skuldre, Min instastory, Sy med Ingrid og Ingrid, for å nevne noen. Jeg er også glad for at vi klarte å løfte fram bøker som Under asfalten av Henrik Svensen og Byen som forandret Norge av Sven Egil Omdahl, som handler Oslo og Stavanger fra hver sin overraskende innfallsvinkel. Begge er en fryd å lese. Og Svein Tindbergs perle av en barnebok om Charlie Drømmevandrer, som ble nominert til ARKs barnebokpris.

Lutter glede også hos JM Stenersen

Cathrine Sandnes som bestyrer datterforlaget JM Stenersen er ikke mindre fornøyd, selv om det blir vanskeligere å utrope rekorder for et forlag med historie tilbake til 1800-tallet. Ny rekord i moderne tid ble det i alle fall også her:

— Jeg er utrolig glad og ikke minst skikkelig stolt, over resultatet vi leverte i fjor, oppsummerer sjefredaktør Cathrine Sandnes.

Av fjorårets utgivelser framhever hun selvsagt Terje Tvedts Verdenshistorie som er kommet i et opplag på tett oppunder 50 000 eksemplarer. Strikkebøkene Klompelompe fra Hanne Andreassen Hjelmås og Torunn Steinsland har også vært vinnende bestselgere i snart ti år. Fjoråret intet unntak.

Av fjorårets suksesser trekker Sandnes også fram Verdens beste Liverpool av Ragnhild Lund Ansnes, ikke minst fordi boka er utformet slik at den skal kunne leses allerede fra yngre alder.

Sandnes har god tro på bra resultater også for inneværende år. JM Stenersen har allerede kommet med Tonje Brennas 22. juli – og alle dagene etterpå, samt Inger Merete Hobbelstads De greske mytene.