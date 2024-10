Strømmeinntektene fortsetter vokse

KVARTALSTALL: Sommermånedene er høysesong for strømmetjenestene.

Forleggerforeningen har sluppet tall for forlagenes allmennbokinntekter – inkludert strømming, etter tredje kvartal.

Strømmeinntektene i tredje kvartal alene summerte seg til 110 millioner kroner. Så langt i år akkumulerer inntektene seg til 306 millioner, hvilket er 35 millioner kroner (12,6 prosent) mer enn på samme tid i fjor.

Antall lyttinger øker i samme periode med 8,7 prosent til 10,6 millioner.

Ettersom inntektene øker mer enn antall lyttingene medfører det at forlagsinntektene per bok øker, fra knappe 30 kroner per bok på samme tid i 2023 til nesten 35 kroner i år. Økningen indikerer at strømmetjenestene er mer påholdne med å tilby gratiskampanjer for nye abonnenter i prøveperioder.

Salget av e-bøker viser også en betydelig oppgang på 10 prosent. Forlagsinntektene fra disse summer seg til 48,5 millioner kroner.

Samlet utgjør nå de digitale forlagsinntektene innen allmennbok-segmentet 37 prosent.

Inntektene fra innbundne papirbøker er i nivå med fjoråret (480 millioner kroner), mens den reiseglade pocketboka viser en bra oppgang på 7,6 prosent (155 millioner).

Forlagenes allmennbokinntekter utgjorde litt over en milliard kroner ved utgangen av september. Dette er 57 millioner kroner (6 prosent) mer enn på samme tid i fjor.

