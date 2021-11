Strawberry Publishing fortsetter utvide

Strawberry Publishing avsluttet fjoråret med å søke nye medarbeidere på nær sagt alle områder i organisasjonen. Ett år senere rigges det for ytterlige vekst, idet forlaget blir til Bonnier Norsk Forlag.

– Samtidig som historier er mer etterspurt enn noensinne, og bokbransjen går så det suser, ønsker vi å ta en større posisjon i Norge. I første omgang må vi nå få på plass fire stillinger: En digital markedsfører, lydbokprodusent, redaksjonsassistent og så er vi på leting etter en redaksjonssjef for sakprosa, sier Alexander Even Henriksen, administrerende direktør for Strawberry Publishing.

Før helgen ble det kjent at Petter A Stordalen har solgt sine resterende aksjer til Bonnier Books, som nå sitter på 83 prosent av aksjene. I forbindelse med salget, kom denne uken nyheten om at Strawberry Publishing endrer navn til Bonnier Norsk Forlag, gjeldende fra nyttår. Videre også at forlaget har søkt om medlemskap i Forleggerforeningen.

– I løpet av fire år har Strawberry klart å bli Norges fjerde største allmennforlag. Nå sikter vi mot nye høyder, og vil vise at det går an å gjøre en enda bedre jobb for forfatterne og leserne, sier Henriksen.

Henriksen utelukker heller ikke ytterligere ansettelser før jul. Inkludert de varslede nyansettelsene, nærmer forlagshuset i Oslo seg nå førti ansatte.