Strawberry kjøper Pitch Forlag

Gründerne i Pitch Forlag selger livsverket til Strawberry Publishing. Aschehougs aksjepost er inkludert i overtagelsen.

– Vi er utrolig imponert over hva Pitch har fått til på egen kjøl, nå skal vi legge til rette for at de skal kunne fokusere enda mer på å bygge fantastiske forfatterskap, sier Alexander Henriksen, administrende direktør i Strawberry Publishing.

– Vi så en mulighet i markedet, satte oss noen mål og gikk for dem. Vi hadde i utgangspunktet en femårsplan og den har vi «overlevert» på. Nå var tiden kommet for å oppsummere og vurdere veien videre, og det manglet ikke på interesse, men Strawberry har framstått utrolig seriøse og motiverte i hele prosessen. Pitch startet opp omtrent samtidig som Strawberry-gjengen inntok forlagsbransjen. Siden har vi utfordret bransjen på forskjellige måter, i tillegg har vi definitivt en felles forståelse av at forfatterne og leserne er selve kjernen i alt vi holder på med, sier forlagssjef Wenche Haugsand.

Sterk portefølje av forfattere

– Pitch har funnet sin oppskrift, de behandler sakprosa som skjønnlitteratur ved at de tenker forfatterskap og serier. De har et stort kontaktnett, et dyktig salgsapparat og en imponerende teft i flere forskjellige sjangere: Den norske feelgood-forfatteren Katrine Wessel-Aas er allerede etablert som en av Norges mest populære forfattere, og nå kommer Kaja Nylund med sin serie. De har etablert et helt strikkeunivers sammen med Bystrikk, og de har formidlet håp, inspirasjon og livsinnsikt til hundretusenvis av nordmenn sammen med Linn Skåber og Lisa Aisato. I tillegg har de satt nasjonal dagsorden med Bjørn Olav Jahr og boka om Baneheia-drapene. Strawberry har offensive planer for fremtiden, og vi ser frem mot å jobbe sammen med den dyktige gjengen i Pitch, sier forlegger Jonas Forsang.

Business as usual

Pitch Forlag var eid 20 prosent av Aschehoug Forlag og 80 prosent av de tre Pitch-gründerne Wenche Haugsand, Stian Hjelvin og Jens Skaaland. Strawberry Publishing har kjøpt samtlige aksjer og tar over selskapet 1.oktober, det vil ikke medføre noen store endringer:

– Med unntak av at vi overtar regnskapsfunksjonen og royaltyavregning, og tvinger dem til å få seg profesjonell vaskehjelp, så blir det ingen synlige endringer. Pitch beholder navnet, kontoret, samtlige ansatte, gründerånden og det unike båndet til forfatterne. Så håper vi å krysspolinere hverandre i form av ideutvikling og hvordan vi kan gjøre livet bedre for norske forfattere, sier Alexander Henriksen i Strawberry Publishing.

På landslaget i lyd

– Det blir noen flere endringer enn det med vaskehjelp. Pitch og våre forfattere har nemlig et sterkt ønske om å komme på landslaget i lyd. Med Strawberry på laget får vi kraft, struktur og innsikt i lydformatet. Det er helt essensielt for oss når vi har en utgiverprofil som passer så godt på lyd. Det å koble oss på Strawberrys infrastruktur vil frigi mer tid til å jobbe med forfatterne, og det er det mest givende vi gjør i Pitch, sier Wenche Haugsand.

Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen, men Pitch kunne i 2020 vise til et driftsresultat på hele 4,8 millioner kroner etter en omsetning på 18,6 millioner. Dette kan indikere en salgssum godt over 20 millioner kroner.

