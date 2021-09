Novellemesteren Kjell Askildsen er død, 91 år gammel.

– Dette er usigelig trist, sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forlag til VG, som meldte saken først.

Askildsen gikk bort torsdag kveld – kun én uke før hans 92 årsdag. Engelstad minnes ham som en av Norges største prosaforfattere:

– Det er et stort tap for norsk litteratur og for oss på forlaget at han er borte. Kjell Askildsen satte en helt egen standard for novelle- og prosakunsten, sier Engelstad til VG.

Oversatt til 30 språk

Kjell Askildsen (f. 1929) debuterte med novellesamlingen Heretter følger jeg deg helt hjem i 1953. Askildsen har fått Kritikerprisen to ganger, for novellesamlingene Thomas F’s siste nedtegnelse til almenheten (1983) og Et stort øde landskap (1991). I 2009 ble Askildsen tildelt Svenska Akademiens nordiske pris. Han har også blitt tildelt blant annet Aschehougprisen, Doblougprisen og Brages hederspris.

Askildsens bøker er oversatt til 32 språk.

Sagt om Kjell Askildsen:

«Det finnes gode forfattere i Norge og noen få svært gode – og så er det Kjell Askildsen. For meg står han i en klasse for seg. Han er blitt kalt «forfatternes forfatter»; det synes jeg er å redusere ham. Han er først og fremst lesernes forfatter».

LINN ULLMANN

«en stor historieforteller … kan sammenlignes med Hemingway og Carver i sin stil, og med Kafka, Beckett og Camus i sitt innhold».

EL PAIS

«Han er en mester på å beskrive skjulte spenninger … Det går nesten ikke an å skrive en novelle, eller skjønnlitteratur overhodet, så mye bedre enn dette.»

JOHN SJÖGREN, SVENSKA DAGBLADET

«Kjell Askildsens Noveller i utvalg viser at det er mer ved samtidsnoveller enn Amerika, og mer ved Norge enn Knausgård og Nesbø».

MAX LIU, THE INDEPENDENT

«han setter en himmelhøy kunstnerisk standard. Selv har han sugd til seg av det beste hos Tsjekhov, Hemingway, Kafka og Beckett, men han har også i sine fine noveller klart å skape sin egen stil: den lavmælte antydningens kunst, som fremkaller detonasjoner i sinnets dyp. Selv om hovedparten av det han har skreve kan virke hurtig lest, fortsetter det usagte gjerne å arbeide i en, lenge etter at bøkene lukkes».

ERIK SKYUM-NIELSEN, INFORMATION

«Jeg leser Kjell Askildsen. Jeg tror jeg har hans samlede produksjon, som er som alt det Giacometti produserte under eksiltiden i Sveits, på flukt fra tyskerne: en fyrstikkeske med noen tynne skulpturer. Den er uuttømmelig. Når jeg leser Proust er det som én eneste sterk kameraføring fra det ytre til det indre og tilbake igjen. Man stanser ikke før man selv er ferdig. Askildsens setninger må jeg lese to tre fire ganger og deretter begynne på nytt igjen. Ordene hans blir værende, de er som toner som glir ut i et dunkelt landskap og man vet ikke hvor de opphører».

LARS NORĖN

«Kjell Askildsen har en genuin, usentimental solidaritet med sine medmennesker… Han vet også at ensomhet er et grunnvilkår for oss alle, og at han vet det gjør denne ensomheten litt lettere å bære. Dette unner jeg stadig nye Askildsen-lesere å oppdage – det er en usvikelig indikasjon på at vi står overfor litteratur av det mest uvurderlige slaget».

HENNING HAGERUP

«Less is more. Slik lød de funksjonalistiske arkitektenes motto. Det kunne være Askildsens eget, hvis han ikke var for beskjeden og upretensiøs til å slå om seg med mottoer … Norsk litteratur har i Kjell Askildsen en europeisk forfatter, som ikke står tilbake for noen i sin samtid».

JENS CHRISTIAN GRØNDAHL