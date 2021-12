Stormlandet Herdla

LUKE 1: Vi skriver desember. Dermed er det tid for julekalenderen på BOK365. Vi sparker igang med en lyrisk debutant fra Askøy, like utenfor Bergen.

Helt debutant er hun ikke. Adele Jaunn (f. 1976) har både skrevet og illustrert en rekke barnebøker, blant annet har hun fire utgivelser for Dreyer/Omnipax på samvittigheten. I tillegg har hun også utgitt barnebøker på australske forlag.

Den illustrerte samlingen Stormlandet (Kvisten forlag) er imidlertid hennes første diktsamling. I disse dager er hun i Oslo for å promotere boken i bokhandel. Vi håper og tror at hun blir godt tatt i mot hos byens bokhandlere.

Stormlandet er et inspirert resultat av Jaunns fascinasjon for fugler, natur og naturhistorie. Adele Jaunn er velsignet ved at hun bor like ved det vakre naturreservatet Herdla, på nordspissen av Askøy – nordvest for Bergen. På Herdla Museum henger en salgsutstilling med malerier og illutrasjoner fra boken helt fram til 12.desember.

– Hvor tilbringer du jula i år, Adele?

– Hjemme! Jeg er veldig hjemmekjær og vil ikke være noen andre steder.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

– Pinnekjøtt. Men i år skal vi gjøre et unntak og ha en vegetariansk jul. Så da spørs det jo …

– Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

– Jeg har total skrivekløe og har med det, tre nye bøker på gang. Julen kommer ikke til å stoppe meg fra å jobbe. Men hvis jeg ikke har tid til å skrive på julaften, så kommer jeg til å tenke i alle fall.

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Farvel hav av Dougal Robertson. En sann historie skrevet i 1973, som handler om en hel familie som var ute på havet da seilbåten deres sank. En bok jeg virkelig ikke klarte å legge fra meg!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Min egen bok, Stormlandet, er selvsagt den første på gavelisten .. he he. Etter denne Inn i naturen – 101 Norske Dikt som er en nydelig antologi med dikt om naturen og som tar leseren med gjennom de forskjellige årstidene. Den tredje blir Stargate av Ingvild H. Rishøi – jeg har dessverre ikke rukket å lese den selv enda, men jeg vet at hun er en briljant forfatter.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Den vakreste, og mest spennende boken som finnes!

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

– Mammas heklede pulsvarmere i alpakkaull. De gjør susen i timene ved tastaturet ute på Kvisten – skrivestuen min.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

– Det er rett og slett helt umulig å svare på, med så mange, gode forfattere i dette langstrakte landet.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Askepott. En fullstendig udødelig figur. Det gir meg frysninger bare å tenke på at en historie kan ende så perfekt.