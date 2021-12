Gurnah til Lillehammer

Årets nobelprisvinner kommer til Norsk litteraturfestival i mai.

Årets Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah har valgt Norge som en av de første landene han besøker etter tildelingen. Gurnah er mest kjent for romanen Paradise fra 1994, men har gitt ut totalt ti romaner og en rekke noveller siden debuten med novellen Cages i 1984.

Da Abdulrazak Gurnah mottok årets Nobelpris understreket juryen at han fikk den «… for kompromissløst og med stor medfølelse å ha belyst kolonialismens virkning og flyktningers skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter».

Nytt for norske lesere

Gurnah vokste opp på Zanzibar, men flyktet i 1965. Han kom til England som 20-åring og har siden bodd og arbeidet der. I tillegg til å være forfatter er han professor emeritus, og har undervist i engelsk og postkolonial litteratur ved universitetet i Kent.

– Selv om flere av bøkene hans ble oversatt til norsk og utgitt av Aschehoug på 90-tallet var det nok ikke så mange norske lesere som kjente forfatterskapet før Nobelprisen, sier festivalsjef i Norsk Litteraturfestival, Marit Borkenhagen.

Hun er en av mange som har fått øynene opp for Gurnahs forfatterskap.

– I Norsk Litteraturfestival er vi glade for at flere av romanene hans nå igjen er tilgjengelige og vi gleder oss stort til å få besøk av Abdulrazak Gurnah på Lillehammer i mai, sier Borkenhagen.

– Veldig stolte

Gurnah var i utgangspunktet publisert på Aschehoug, men raskt etter Nobel-kunngjøringen ble det kjent at Gyldendal tok over forfatterskapet. De har trykket og sendt Paradis, Taushetens øy og Ved sjøen, i Kari og Kjell Risviks oversettelse, ut i butikkhyllene igjen. Og det er mer i vente, for mens norske lesere nå kan fordype seg i den tidligere delen av forfatterskapet, sitter Tone Formo på Zanzibar og jobber med oversettelsen av Afterlives/Etterliv, som er Gurnahs hittil siste bok (2020). Den kommer på norsk i mai 2022.

– Vi er veldig stolte over at Norge er et av de første landene Gurnah besøker etter tildelingen av Nobelprisen, og vi gleder oss til at han skal møte norske lesere. Bøkene hans er aktuelle og allmenne og skildrer flyktningers opplevelse av utenforskap og behov for å forstå egen livshistorie i møte med andre kulturer og kontinenter, sier forlagssjef i Gyldendal, Cathrine Bakke Bolin.

– I tillegg er han en stor historieforteller og tekstene har en sterk emosjonell nerve og en kjærlighet til karakterene som vi alle kan knytte oss til. Vi har stor tro på at Gurnahs forfatterskap vil kunne gi flotte og viktige leseropplevelser for mange, sier hun.

Størst i Norden

Norsk Litteraturfestival er den største litteraturfestivalen i Norden, og i 2022 arrangeres den for 28. gang. Festivalen har et bredt program med ca 300 arrangementer, 400 artister og publikumstall på i overkant av 30 000. Festivalen er kåret til en av verdens 20 beste litteraturfestivaler og finner sted på Lillehammer, som i 2017 fikk status som en UNESCO litteraturby.