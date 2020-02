Stolte redaktører i Res Publica

Res Publica gleder seg over innkjøpene fra Kulturrådet, men den økonomiske rammen for ordningen skaper lite forutsigbarhet.

I går skrev vi i en artikkel om sakprosa-innkjøpene til Kulturrådet:

«Best i klassen, hvis vi ser på de to siste årene, er Res Publica – tett fulgt av Forlaget Oktober og Universitetsforlaget. Res Publica greier sågar kunststykket å bli kjøpt inn to ganger mellom hvert avslag.»

Derimot var snittet for alle forlag to avslag mellom hvert innkjøp.

Les hele saken her: Trangere nåløye for sakprosa

– Hva er suksessformularet, forlagssjef Gerd Johnsen?

– Res Publica forlag er svært stolte over at vi trumfer innkjøpsstatistikken til Kulturrådet. Det viser at våre forfattere skriver gode bøker om viktige tema, og at vi har lykkes med våre utgivelser.

Hun har arbeidet i flere forlag og vet hvor tøft det er å få bøkene gjennom nåløyet:

– Jeg har opplevd at kritikerroste bøker som jeg var sikker på ville bli innkjøpt, likevel ikke ble det. På grunn av at de økonomiske rammene for ordningen ikke er store nok, blir det heller ingen forutsigbarhet.

I vinter fikk forlaget en hyggelig overraskelse da Bjørn Westlies bok først ble avslått, men senere ble tatt opp til ny vurdering og innkjøpt på tampen av 2019.

Det norske jødehatet ble kommentert på lederplass i Aftenposten og flere andre aviser. Boka fikk svært mange rosende anmeldelser. Den fortjente dermed utvilsomt å havne i alle landets folkebibliotek.

Les hele BOK365s anmeldelse her: Krigens løgnhalser