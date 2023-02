Sterkt svensk bokår

2022 ble tidenes nest beste salgsår for svensk bokbransje, men papirbøker og sakprosa-sjangeren måtte tåle en solid trøkk.

Året 2022 var nok et sterkt år for bokbransjen, selv om salget gikk litt ned fra rekordåret 2021. Totalt utgjorde boksalget 4 974 millioner SEK i 2022, som var 125 millioner SEK eller 2,4 prosent lavere enn året før. Det er det nest høyeste salget noensinne. Samtidig var det første gang på åtte år at det totale salget gikk ned. Det viser Boksalgsstatistiken, som den svenske bokhandlerforeningen og den svenske forleggerforeningen publiserer i dag.

Tilbake til pre-pandemi

Her er noen av hovedfunnene:

– Kjøpsmønsteret gikk delvis tilbake til hvordan det så ut før koronapandemien. Nettbokhandlere/bokklubber gikk ned med 10,3 prosent, etter to meget sterke år. Til tross for denne nedgangen er nettbokhandelen fortsatt den største salgskanalen med 45,3 prosent av markedet. Fysiske bokhandlere, som falt kraftig under pandemien, økte med 5,5 prosent. Det innebar en markedsandel på 21,8 prosent.

– De digitale abonnementstjenestenes vekstrate flatet ut i 2022, rett nok på høye nivåer. Sammenlignet med året før vokste abonnementstjenestene med 7,3 prosent. De hadde en markedsandel på 28,8 prosent. Antall enkeltstrømminger i abonnementstjenestene utgjorde 45,3 millioner.

Papir på retur

– Det ble solgt 24 millioner trykte bøker. Verdimessig utgjorde trykte bøker 68 prosent av det totale salget. Alle de trykte formatene gikk ned, og totalt falt det trykte salget med 223 millioner SEK.

– Kriminalitet og spenning økte med 8,7 prosent. Sakprosasalget falt kraftig (ned 199 mill. SEK for alle sakprosa-grener totalt), og skjønnlitteratur og barne- og ungdomslitteratur gikk også tilbake.

– For første gang er detaljert statistikk over salg av utenlandske bøker inkludert i rapporten. Andelen utenlandske bøker som selges i Sverige har økt noe de siste fem årene og utgjorde 16 prosent av markedet i 2022, tilsvarende 820 millioner svenske kroner. Omtrent 550 000 forskjellige utenlandske titler ble solgt. Topp 20 inneholder hovedsakelig titler som er store på Booktok, Tiktok-fellesskapet om litteratur.

Kepler solgte mest

Rapporten presenterer også topplister over årets bestselgende bøker, alle formater samlet. Omtrent 100 000 forskjellige svenske titler ble solgt. Først på sammenlagtlisten var Lars Keplers Spindeln. Årets mest solgte sakprosabok var Andreas Cervenkas Greed-Sverige. Så det offentlige hjemmet ble et paradis for de superrike. Den bestselgende barneboken var Skurkskolan av humortrioen IjustWantToBeCool.