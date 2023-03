– Håper det slår an i Norge!

Jenny Løvlie har dekorert vinduet til barnebokbutikken Svovel i forbindelse med utgivelsen av «Sofia finner en sang». Hun håper flere illustratører følge etter.

– Her i Storbritannia så er det veldig vanlig at illustratører dekorerer vinduer i forbindelse med utgivelse av nye bildebøker. Som regel er det i uavhengige bokhandler, ikke så ofte for større kjeder, forteller Jenny Løvlie.

Hun har dekorert vinduet i Svovel barnebokhandler i Grünerløkka i forbindelse med utgivelsen av bildeboken Sofia finner en sang (Cappelen Damm). Fenomenet hvor bokillustratører dekorerer bokhandlervinduer er svært populært på de britiske øyer – men ikke så vanlig her til lands:

– Nei, det skjønte jeg i det jeg foreslo det i et markedsførings møte med forlaget. Alle så litt spørrende på meg!, forteller Løvlie – som håper dette vil endre seg:

– Jeg håper det vil slå an i Norge! Det er jo så gøy for både store og små å se store illustrasjoner tegnet på vinduene i deres favorittbokhandler!

– Det var en fryd

– Det var en fryd å planlegge en vindus dekorasjon for Svovel, forteller Løvlie, som beskriver stilen sin som «leken og fargerik med stort fokus på detaljer!»

Hun tok utgangspunkt i bokens omslag i sin vindusdekorasjon:

– Jeg ville være sikker på at illustrasjonen var enkel å lese fra langt hold. Så jeg valgte å forenkle en illustrasjon som i utgangspunktet skulle bli omslaget på boka, men som vi endret litt lenger inn i prosessen.

Men helt smertefritt gikk det ikke:

– Det er lurt å speilvende illustrasjonen siden man henger skissen på utsiden av vinduet og tegner på innsiden. Det glemte jeg denne gangen og måtte gå over med tusj på baksiden!

Og for de mer kunstfaglige nerdene blant oss, forteller Løvlie om verktøyene og teknikkene hun benyttet:

– Jeg bruker en kombinasjon av Posca tusjer og akrylmaling iblandet litt hvit gouache til å male på vinduet. Til den gule sangvinden brukte jeg en sånn grønn skuresvamp for å oppnå en spennende tekstur, samt tusjer til de mer delikate detaljene.

Jobber i ulike bokmarkeder

Løvlie er fra Finnmark men har etablert seg som barnebokillustratør i London hvor hun har vunnet flere priser, blant annet Waterstones Children’s book prize for bildeboka Girls i 2019. Nylig lagde hun også illustrasjoner for Royal Opera House i forbindelse med deres oppsetting av «Nøtteknekkeren».

– Hvor ulik er britiske bokbransje til den norske som illustratør?

– Åj, spennende spørsmål! Det er jo utrolig gøy å få stå med ett bein i hver bransje! Når jeg jobber med britiske forlag så er jeg en del av et litt større team og jeg kommuniserer mest med redaktør og designer. I Norge er det litt mindre forhold og min opplevelse har vært å jobbe tett med både forfatter og redaktør. Det er fine erfaringer å ta med seg i sekken fra begge metodene og jeg liker å tenke at jeg får ta med meg det jeg har lært i Storbritannia til Norge og det jeg har lært i Norge til Storbritannia!

Sofia finner en sang er skrevet av Marit Larsen – og er Løvlie og Larsens andre samarbeidsprosjekt. Tidligere har de gitt ut Der Agnes bor (2020), som er oversatt til 8 språk. Sofia finner en sang handler om nettopp Sofia som en dag hører en sang som glipper ut av øret hennes og som hun må jage etter gjennom byen.

– Det har vært utrolig spennende å jobbe på denne boka sammen med Marit og vår nydelige redaktør, Ina Steinmann. Hvordan tegner man musikk for eksempel? Å finne en måte å visuelt uttrykke noe som vi vanligvis hører eller kjenner med kroppen av utfordrende og gøy å finne ut av. Vi har begynt begge bøkene våre med et møte her i London. Det er utrolig verdifullt å treffes i virkeligheten å snakke om hva som skal skje! Prosessen starter med at Marit har forberedt en slags pitch med en oppsummering av hvordan hun ser for seg at teksten vil utspille seg, og jeg har med meg skisser av hovedkarakteren og mulig omslagsdesign. Så gjeter Ina oss trygt igjennom det kreative landskapet helt til vi holder den sprell levende boka i hendene.

Våraktuell på engelsk

Løvlie er også våraktuell i det engelske bokmarkedet:

– Akkurat nå så jobber jeg med den tredje boka sammen med Lily Murray og Macmillan. Det er en nydelig historie om en sterk jente som vet hva hun vil.

Murray og Løvlie har tidligere utgitt boken A Dress With Pockets (2022), som handler om Lucy som nekter å ta til takke med kjoler uten lommer. De passer nemlig ikke når man skal legge ut på eventyr og trenger lommer til å legge skattene sine i!

Murray og Løvlies andre bok utkommer 30. mars, og får tittelen The Girl Who Loved Bugs.

– Boka handler om Evie som elsker alle småkryp, til stor fortvilelse for familien hennes! Det var en utrolig morsom bok å illustrere! Men jeg holder også på å skrive litt, så følg med!, avslutter Løvlie.