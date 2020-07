SOMMERGJESTEN: Sverige er stengt. Likevel var vi igår i Stockholm. I dag tar vi turen vestover til Gøteborg. Her bor nå Sarah Smith Ogunbona (f. 1989), men som er født og oppvokst i Oslo. I høst debuterer hun med romanen "Globus". Sarahs blomsterkvast går til hennes redaktør hos Oktober, Signe Russwurm.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Stort sett i Gøteborg, hvor jeg bor, og i Oslo. I begynnelsen av juni var jeg noen dager i min venn Sanna Samulessons sommerhus i Östergötland. Vi spilte et svensk brettspill som heter Retro, jeg er ingen større fan av brettspill, men Retro kan jeg virkelig anbefale! Så gjorde vi alt man vanligvis gjør i et sommerhus. Leste, badet, plukket rabarbra. Det ga mersmak.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Både ja og nei. Jeg er helt uinteressert i å reise, særlig langt, spesielt om sommeren. Jeg hadde derimot planer om å bevege meg mellom Norge og Sverige med en høyere frekvens enn det som er mulig nå, om man ikke vil tilbringe hele sommeren i karantene. Så skulle jeg klemme mormor. Det får vente.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Dette er min første ordentlige sommerferie på lenge, så jeg vet faktisk ikke? Jeg liker å gjøre det samme som alle andre, bade, drikke vin, spise jordbær, treffe venner, men sommerferien må ikke inneholde noe for min del. Må er mer hverdag enn fritid.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg har så dårlig hukommelse, men jeg tror jeg må svare de kakofoniske romanene til den russiske prosaisten Alisa Ganievas, The mountain and the wall, og Bride & groom.

Øverst i bokbunken ligger Ocean Vuongs På jorda er vi glimtvis vakre og Skabelon av Malin Rønning. Og Strega! Johanne Lykke Holms andre bok, som jeg har gledet meg til å lese siden jeg var tre sider inn i debuten hennes.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Hanna Johansson som forøvrig debuterer med den helt utrolige romanen Antiken på Nordstedts i august, baker det beste surdeigsbrødet jeg noen gang har smakt. Hun har servert utrolig mange gode retter med det brødet som base eller tilbehør, bruschetta, sjømat og pizza. Nå valgte jeg en kokk og ikke et måltid, men ok: brød, brød til alt! Brød gjør alle måltider så luksuriøse.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Får man svare Hanna Johansson … neida. Men vennene mine, så klart! Er det derimot snakk om kjendiser ville jeg valgt Oprah. Jeg kan tenke meg at hun har mange gode historier, karrieretips, og hvem vet, kanskje ville det vanket en bil.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Så mange! Men akkurat nå ville jeg faktisk (og jeg forstår at dette er ekvivalenten til å svare «mamma» på hvem ens største forbilde er) valgt redaktøren min, Signe Russwurm. Jeg har jo ikke hatt noen andre redaktører, så jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag, men er allikevel sikker på at jeg har vært veldig heldig.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Hva skal man med en brennmanet? Er det en straff? I så fall tror jeg vi alle kunne hatt godt av å få en brennmanet i ny og ne, for å check ourselves.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg ville ansatt en gruppe rådgivere som har jobbet lenge og fortsatt jobber i kulturbransjen, innenfor ulike felt. Det blir liksom bedre om man forhører seg med fagfolk før man tar noen store avgjørelser.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– I juni avsluttet jeg masterprogrammet i Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet, men vi fikk aldri noen ordentlig avslutning. Siden mars har vi hatt fjernundervisning, til og med eksamensopplesningen vår var på zoom. Så det jeg savner mest er definitivt klassen min, skolen og lærerne. Ekstrem nerd alert, men ja, det er sånn.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Det var jo et par corona-relaterte spørsmål og man må vel kanskje snakke om corona for å være aktuell i dette herrens år 2020, så om aktualitet var et mål, kunne det godt vært et spørsmål om Black Lives Matter-bevegelsen og demonstrasjonene mot rasisme og politivold verden over. Det kunne selvfølgelig sporet helt av, men jeg ville fattet meg kort og svart: ftp.

Fortsatt god sommer!