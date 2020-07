– Jeg velger meg August

– Hvor tilbringer du ferien?

– Ferien i år tilbringer jeg hjemme, noe som er et eventyr i seg selv. Hvilken liten gatestump i Oslo sentrum har jeg aldri gått i for eksempel.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En god sommer må inneholde gode folk og mange ting å undersøke. Og de tingene må være relatert til litteratur. Det kan være steder i den svenske skjærgården der Strindberg har sittet og jobbet, det kan være den utsikten Astrid Lindgren eller Marcel Proust så mot mens de skrev eller bare å kunne sitte på benken til Tsjekov på Jalta. Tenk at det var her!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boken i år er utvilsomt en hel haug, nemlig hele Astrid Lindgrens forfatterskap. Det ble mitt første prosjekt da Norge stengte. Dette har jeg jo lest mye av fra før for datteren min, men nå har jeg lest alt på svensk og som voksen, og det var en formidabel opplevelse. Nå ligger Boccaccios Decameronen her i to bind. Det er juliprosjektet mitt.