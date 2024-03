Slutter i Aschehoug

Silje Tretvoll blir ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kopinor.

– I en tid hvor bruk av kunstig intelligens øker raskt, er beskyttelse av åndsverk stadig viktigere. Det er derfor essensielt å forstå muligheter og utfordringer rundt KI og hvilken betydning dette har for Kopinors 23 medlemsorganisasjoner, sier Silje Tretvoll.

Hun er ansatt som ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Kopinor. Tretvoll skal ha det overordnede ansvaret for å lede avdelingen for kunnskap og kommunikasjon og vil ha en sentral rolle i ledelsen av Kopinor. Tretvoll skal ha ansvar for å utvikle og iverksette strategisk kommunikasjon for å øke bevisstheten om opphavsrett og gi retning og lede kommunikasjonsarbeidet.

– Jeg gleder meg til å være del av Kopinors ledergruppe, til å samarbeide med Kopinors dyktige og hyggelige medarbeidere og til å ha tett kontakt med relevante myndigheter, Kopinors medlemsorganisasjoner og andre samfunnsorganer, sier hun.

– Svært godt egnet

– Jeg er så glad for å få Silje Tretvoll med på laget, sier Hege Munch Gundersen, administrerende direktør for Kopinor. Hun fortsetter:

– Vi har som ambisjon å styrke bevisstheten om verdien av opphavsrett i en tid preget av nye forretningsmodeller og til dels dramatisk teknologisk utvikling. Siljes engasjement og brede erfaring, både fra organisasjonsarbeid og fra en bokbransje i hurtig endring, gjør henne svært godt egnet til å lede dette arbeidet. Med Silje Tretvoll som ny direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt er Kopinor godt rustet i kampen for å styrke rettighetshavernes interesser og dermed hele det kulturelle kretsløpet, sier Gundersen.

Tretvoll kommer fra stillingen som markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug og har vært leder av forlagets kommunikasjons- og markedsteam og del av Aschehoug Litteraturs ledergruppe. Tretvoll har også vært fungerende forlagssjef for skjønnlitteratur i ti måneder i perioden hun har vært ansatt i Aschehoug. Før hun begynte i Aschehoug, var Tretvoll daglig leder for den ideelle medlemsorganisasjonen Foreningen !les i fire og et halvt år.

Tretvoll tiltrer i stillingen i Kopinor 12. august.