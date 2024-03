– Det viktigste World Expression Forum så langt

– Årets World Expression Forum er det tredje i rekken og blir det viktigste så langt, sier Kristenn Einarsson. Nå lanseres program med talere for World Expression Forum 2024.

Den 27. til 28 mai samles ungdom, eksperter, aktivister og «forsvarere av ytringsfriheten» på Lillehammer under World Expression Forum 2024.

Hovedtemaet for konferansen er “The Free Speech Recession – and How to Fight It?”. 48 talere og profiler fra 24 ulike land står på programmet, som blir lansert i disse dager.

Konferansierer for årets World Expression Forum er NRK-programlederne Sigrid Sollund og Espen Aas.

– Ytringsfriheten er under press

Administrerende direktør i WEXFO, Kristenn Einarsson, understreker behovet for konferansen:

– Ytringsfriheten er under press fra mange hold, og konfliktnivået øker mange steder i verden, inkludert Europa. Krig og konflikt, fremveksten av kunstig intelligens og økt polarisering og desinformasjon fører til et mer utfordrende debattklima. Tilgangen på fri informasjon og litteratur innskrenkes for mange. Verden står i en tillitskrise mellom mennesker, myndigheter og media. Ytringsfriheten er nøkkelen til å gjenvinne tillit og styrke demokratiutviklingen.

Einarsson ser frem til å ønske deltakere og media velkommen til Lillehammer:

– Vi har et mangfoldig og spennende utvalg talere som vil fremme innsikt og diskusjon om helt essensielle utfordringer som det globale samfunnet nå står overfor. World Expression Forum er en sentral møteplass for alle som jobber med eller er interessert i ytringsfrihet. Vi ser frem til fruktbare dager sammen på Lillehammer, som også er et naturlig sted å møtes, gitt at konferansen etterfølges av Nordens største litteraturfestival og at Lillehammer også har status som UNESCO-litteraturby og friby for forfulgte forfattere.

Over tusen ungdommer

– Spesielt med årets World Expression Forum er også den omfattende deltakelsen av ungdom. Over 100 konferansedeltakere fra over 40 land er til stede som en del av ungdomsprosjektene våre for å løfte frem sterke, unge stemmer. I tillegg vil mange skoleelever delta på en ungdomsfestival om ytringsfrihet som går parallelt med konferansen. Totalt forventer vi mellom 1000 og 1500 ungdommer på Lillehammer i løpet av konferansedagene, forteller Einarsson.

World Expression Forum foregår over to fulle dager, hvor konferansen vil belyse tema som status for verdens demokratier, fremveksten av kunstig intelligens, krisen i Midtøsten, publisering av litteratur og fakta, ytringsfrihet på kunstfeltet, tilgang på informasjon og internett, leseferdigheter på tvers av land og generasjoner, religionskritikk, tillit til myndigheter, polarisering, desinformasjon og kritisk journalistikk.

Dagen etter WEXFO 2024, onsdag 29. mai, arrangeres WEXFO Youth Network Conference for andre år på rad. Her vil over 150 deltakere dele erfaring og innsikt i arbeidet med å bidra til at unge deltar i demokratiutvikling.

Bidragsytere fra fem verdensdeler

Talere og/eller artister under World Expression Forum kommer til Lillehammer fra land i Afrika, Asia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Følgende personer skal bidra:

Aaiún Nin

Abeer Abu Ghaith

Adele Matheson Mestad

Andreas Motzfeldt Kravik

Anders Lindberg

Anine Kierulf

Anne Mangen

Arizza Nocum

Arvinn Gadgil

Åsmund Reistad

Christo Grozev

Ege Dündar

Ella Marie Hætta Isaksen

Even Alekander Hagen

Ezzedine Fishere

Felicia Anthonio

Gérard Biard

Ghawgha Taban

Hanna Komar

Hans Olav Sundfør

Seyran Ates

Irene Khan

Jakob Nilsen

Karine Pansa

Khaled Harara

Kimberly Wehle

Knut Nesheim

Laurie Halse Anderson

Lubna Jaffery

Mads Nygaard

Mariann Schjeide

Meron Mendel

Mihael Kovač

Nataliia Romanyshyn

Naw Betty Han

Noam Shuster Eliassi

Paulina Kieszkowska

Peter Schoppert

Peter Ter Velde

Porter Anderson

Saba-Nur Cheema

Sam Gregory

Staffan Lindberg

Svenja Hahn

Taghi Rahmani

Tora Åsling

Vladyslav Troitskyi

Yama Wolasmal

