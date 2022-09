Slutt på Twist-posen

– Så godt som alle svarer at de synes det er trist og at de vil savne bokbrevet, sier Siss Vik i NRK, som kutter nyhetsbrev til over 22 000 abonnenter.

NRK har besluttet å stoppe alle sine nyhetsbrev, etter som den amerikanske leverandøren Mailchimp ifølge ledelsen på Marienlyst «viser seg ikke å tilfredsstille de svært strenge kravene en allmennkringkaster må stille til personvern». Allmennkringkasteren har satt 1. oktober som endelig sluttdato. Dette berører også NRKs bokbrev, til skuffelse for mange av de i alt 22 600 abonnenter, kan NRK-journalist Siss Vik berette ut fra responsen de har mottatt så langt:

– Så godt som alle svarer at de synes det er trist og de vil savner bokbrevet. De fremhever at de vil savne den personlige tonen, og at de får innganger til litteratur. En mail jeg satte spesielt pris på var en som skrev at Bokbrevet er «kanskje den eneste mailen jeg alltid leser fra begynnelse til slutt.», sier Siss Vik, og legger til:

– Jeg vil selv savne mailene fra leserne, som både gir meg og kollegene mine lesetips tilbake, men som også kan bli veldig personlige. Jeg føler at jeg har fått flere nye venner som også brenner for litteratur.

Dikt og mursteiner

Nå som kommunikasjonen skal skje via andre kanaler enn bokbrevet, har også Vik & Co spurt sin litteraturinteresserte skare hva de savner sterkest og ønsker seg mest:

– Det er litt forskjellig fra person til person. Noen vil ha mer dikt, andre mer oversatt litteratur. Men de fleste fremhever anmeldelser, forfatterintervjuer og å bli oppdatert bredt på hva som rører seg i litteraturverden. Mange sier at de liker at brevene er litt som en Twist-pose eller konfekteske – at det handler om smått og stort, morsomt og alvor, dikt og mursteiner, og så videre. Og så liker de at stoffet er lett å finne når det kommer i form av nyhetsbrev rett i innboksen.

Utvikler et «hjem»

Første bokbrev gikk ut i september 2020, men nå er det altså ubønnhørlig slutt. Det virker heller ikke som om det kan være noe snarlig comeback rett rundt hjørnet:

– Fram til nå har ikke NRK funnet noe alternativ nyhetsbrev-leverandør som holder de strenge kravene en allmennkringkaster må stille til personvern. Men vi er så vidt i gang med å utvikle et «hjem» på nrk.no der publikum lett skal kunne finne litteraturstoff, samtidig som vi beholder den personlige henvendelsesformen og muligheten til å «prate» med lesere der ute. Det kan gi nye muligheter, og jeg gleder meg til å få det opp å stå, sier Siss Vik til Bok365.