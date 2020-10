Slik blir Frankfurt-uka

Onsdag åpner den første digitale Frankfurtmessen. Leïla Slimani er et av de store navnene.

Der andre bokmesser var raske til å innstille de fysiske møtene, drøyde Frankfurt ut over våren og gjennom flere nyhetsdrypp er det blitt klart at gjestelandsordningen forskyves med ett år og at messen i all hovedsak lages digitalt.

Frankfurt-messens youtubekanal blir åstedet for møtene mellom agenter, forfattere, lesere og andre aktører mellom onsdag og søndag denne uka

Festivalens egne høydepunkter

Det komplette programmet ligger her på både tysk og engelsk og noen av hølydepunktene er:

Onsdag 14. oktober kl 2030:

Together! Restarting culture in Europe, from remembrance towards a shared history

Nora Bossong and Francesca Melandri on solidarity in Europe.

Fredag 16. oktober kl 1900:

Africa and Europe – how can cooperation succeed?

Kenyan author Yvonne Adhiambo Owuor in conversation with Dr. Gerd Hankel and Prof. em. Robert Kappel.

Fredag 16. oktober kl 2030:

Race, Sex and Colonialism – a topical debate beyond European borders

Leïla Slimani and Elsa Dorlin on gender and colonialism.

Søndag 18. oktober kl 1700

The World After: Bruno Latour and Hartmut Rosa on the consequences of the coronavirus crisis

Two of Europe’s leading thinkers discuss new ways of considering our relationship with the world.

Litteraturprisen til Atfah

Vinneren av den store litteraturprisen LiBeraturpris er stemt frem av publikum online og går i år til Lina Atfah. Hun er født i 1989 og flyktet fra Syria i 2014. Siden da har hun bodd i Tyskland. Hun får prisen for sin første diktsamling som på engelsk heter The Book of the Missing Arrival. Overrekkelsen skjer på yourubekanalen torsdag kl 1930 og fredag deltar Lina Atfah i en samtale med Jan Wagner, den berømte tyske poeten som har bidratt til oversettelsen av diktene