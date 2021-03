Slår et slag for sakprosaen

BOKFJES: – Et større mangfold og en bedre tilgang til god sakprosa, er ikke minst viktig i en tid der fake news sprer om seg, sier Kamilla Simonnes.

Bokfjes-stafettpinnen går i dag fra Håkon Kolmannskog i Samlaget til Kamilla Simonnes i Forlaget Manifest.

– Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Akkurat nå sitter jeg med den siste innspurten på to bøker som skal ut senere i vår: Rune Berglund Steens Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt. Og Ali Esbatis Etter rosetogene. 22. juli og det farlige hatet. Begge to er veldig gode og viktige bøker, som jeg gleder meg stort til å få ut i verden.

– Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– For øyeblikket er den klart i favør av jobblesing. Kanskje 80-20? To små barn og korona-korte åpningstider i barnehagen går dessverre hardt ut over fritidslesingen. Jeg håper på en bedre balanse framover og er enn så lenge takknemlig for at jeg i hvert fall har en jobb der jeg får lest mye gode litteratur.

– Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Det er vanskelig å trekke fram én, det er mange som imponerer meg: Forfatterne, med den innsatsen de legger ned. De som jobber i det til dels usynlige maskineriet som forlagsarbeidet er, men som er helt avgjørende for at en bok skal bli en bok. Og de som jobber iherdig for at vilkårene for bransjen skal være best mulig, og som slik bidrar til å sikre at litteraturen fortsatt er en viktig del av samfunnet vårt, som de ansatte i Forleggerforeningen.

– Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du?

– Jeg lot meg imponere av Årene av Annie Ernaux. Hvordan hun på én og samme tid klarer å si så mye om en kvinnes liv og et samfunns utvikling, med en helt egen og svært virkningsfull skrivestil.

– Hva gleder du deg mest til å gjøre når pandemien endelig slipper taket?

– Så snart det er mulig, blir det middag og vin med hele venninnegjengen. Også gleder jeg meg til å kunne omgås folk uten å måtte tenke på smittervern, hvilke regler som til enhver tid gjelder og ikke gjelder – ja, rett og slett til å bare kunne omgås normalt.

– Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Jeg tar en Jeopardy-vri og begynner med svaret: Fordi bevilgningene til innkjøpsordningen for norsk sakprosa har økt markant. Spørsmålet kunne kanskje vært: Hvorfor ser vi en eksplosiv vekst i interessen for norsk sakprosa? En god innkjøpsordning for sakprosa ville vært av svært stor betydning for både forlag og lesere. Et større mangfold og en bedre tilgang til god sakprosa, er ikke minst viktig i en tid der fake news sprer om seg.

Kamilla Simonnes sender ballen videre til Linn Strømsborg i Flamme.