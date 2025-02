Skriver bok om tiden etter Beatles

Paul McCartney skriver bok om tiden etter The Beatles – da han startet bandet Wings.

– Det føltes til tider helt sprøtt å starte fra scratch etter Beatles. Det var noen veldig vanskelige øyeblikk, og jeg tvilte ofte på avgjørelsen min. Men etter hvert som vi ble bedre, tenkte jeg: «OK, dette er virkelig bra». Vi beviste at Wings kunne være et virkelig godt band, sier McCartney i en uttalelse.

Boken «Wings: The Story of a Band on the Run» utkommer i USA og Storbritannia 4. november, og McCartney gjenforteller det han var med på, til historikeren Ted Widmer.

– Jeg er så glad for å bli tatt med tilbake til den tiden som var Wings, og gjenoppleve noen av de vanvittige eventyrene våre gjennom denne boken, sier popveteranen (82) ifølge The Guardian.

Wings ble dannet i 1971 og ga ut 7 studioalbum, et livealbum og en samleplate det neste tiåret – med titler som «Band on the Run», «Venus and Mars» og «At the Speed of Sound». Bandets kjernemedlemmer var i tillegg til McCartney også kona Linda og Denny Laine.

– Wings handlet om kjærlighet, familie, vennskap og kunstnerisk vekst, ofte i møte med enorm motgang, sier Widmer. Forlaget legger til at boken også vil «kaste nytt lys over de umiddelbare etterdønningene og de seismiske globale konsekvensene av Beatles-bruddet».

Boken vil også inneholde mer enn 100 fotografier og er del av et større tilbakeblikk på Wings. I fjor kom filmen «One Hand Clapping» og 50-årsjubileumsutgaven av «Band On The Run», mens en tilsvarende utgivelse av «Venus and Mars» kommer i mars.

En dokumentar om Paul McCartneys solo- og Wings-relaterte virke på 70-tallet er også underveis fra filmskaperen Morgan Neville.