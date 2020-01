Skriver bok om Ari Behn

«Forfatterskap, minner og røverhistorier»: Vidar Kvalshaug skal skrive bok om Ari Behns kunstneriske virke.

Forfatter og journalist Vidar Kvalshaug skriver bok om sin venn Ari Behn, etter hans bortgang første juledag 2019.

– Da beskjeden om dødsfallet kom, begynte jeg å notere ned både linjer i hans forfatterskap, forfattere og bøker han var inspirert av samt minner og røverhistorier fra det litterære miljøet som vi frekventerte sammen, sier Vidar Kvalshaug. – Ut fra disse notatene reiste det seg gradvis strukturen til en bok.

«Forfatterskap og litterære bruduljer»

Boken, som ikke har fått tittel ennå, blir utgitt av Cappelen Damm allerede i løpet av våren 2020. Forfatteren opplyser at boken ikke er tiltenkt som en biografi, men heller en beretning om Behns kreative arbeid. Den vil omhandle Behns forfatterskap og hans litterære bruduljer i norsk offentlighet.

Redaksjonssjef Ingebrigt Waage Hetland sier i en kommentar at forlaget ser frem til å samarbeide med Kvalshaug om å utgi en bredere og mer samlet fremstilling av Behns liv og kunstneriske virke.

Ari Behns nærmeste familie er orientert om utgivelsesplanene.

«Fortalte så levende»

Vidar Kvalshaug og Ari Behn hadde et langt vennskap, som strakk seg tilbake til 1990-tallet:

«Den legendariske forlegger Torleiv Grue, din forlegger i Kolon, tok oss med på Snekker’n for at vi skulle få hilse på Kjell Askildsen. Selveste onkel Kjell. Var vi annet enn to små gutter med store øyne? Din fine, varme iver, min vesle erfaring fra to bøker. Allerede den gang da konverserte du intelligent om forfatterskapet til Askildsen, men så hadde du reist til og tilbedt dine Mestere før. Du fortalte så levende om hvordan du knelte ved sykeleiet til forfatteren Paul Bowles i Tanger. Du var 25 år, det var som om du hadde levd et langt forfatterliv allerede», skrev Vidar Kvalshaug i minneord til Ari Behn 2. juledag.

Trukket mot Behn

De to vennene var i hverandres brylluper og barnedåper, og Behn var også fadder til Kvalshaugs mellomste sønn. I sine minneord til Ari Behn trekker han frem minner fra hjortejakt på Nordvestlandet, seilturer, gode selskaper og villere fester, og det enorme oppbudet av folk som trukket mot Ari Behn – enten de hadde planlagt det eller ikke. Han skriver også om deres felles fascinasjon for Hemingway:

«Ernest Hemingway, ja. Han tenkte jeg på da nyheten traff meg i huet i går kveld. Hemingway som dør for eget våpen i Ketchum, Idaho. Datoen var 2. juli. Vi visste sånt. Vi romantiserte sånt siden det gjaldt store kunstnere. Du valgte å ende livet ditt i går. Det er faen ikke mye romantisk over det».

Journalist og forfatter

Vidar Kvalshaug (f. 1970) er forfatter og han har vært litteraturanmelder og kommentator i Aftenposten og Dagbladet, kulturredaktør i Nationen og redaktør i Kagge Forlag og Forlaget Press. Kvalshaug jobber nå i BOK365. Hans litterære debut kom i 1996 med romanen Ingen landevei tilbake, og han har til sammen utgitt 15 bøker.

Vidar Kvalshaug er tilknyttet BOK365 som redaksjonssjef.