Bildene fra Russlands angrep mot Ukraina er skremmende. I sine to svært aktuelle romaner skriver den ukrainske forfatteren Serhij Zjadan om konfliktområdene øst i landet.

Serhij Zjadan (48) er en av Ukrainas mest toneangivende forfattere, og regnes som en av de fremste innen sin generasjon. To av hans bøker finnes på norsk, og både Anarchy in the UKR og Mesopotania griper rett inn i livet i det postsovjetiske Ukraina og problematikken som har ført fram til Russlands aggressive invasjon av sitt naboland. Spesielt Anarchy in the UKR framstår som skremmende aktuell, ved at Zjadan i bokas andre del skildrer sin reise inn bak frontlinjene til de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina i 2014. Tanker rundt frihet, hva friheten betyr og hvorfor den er så nødvendig gjennomsyrer boka.

Da boka ble utgitt på norsk i 2017 intervjuet BOK365 Serhij Zjadan. Det intervjuet kan du lese her: Ord fra fronten