Skal på hytteturné

DAGENS SOMMERGJEST: Ellen Sofie Lauritzen skal nyte hyttelivet i sommer – og med seg i bagasjen har store internasjonale navn.

Ellen Sofie Lauritzen har tidligere jobbet som litteraturanmelder og kulturjournalist i en rekke store norske aviser. Hun har dessuten gitt ut to bøker. Tidligere i år byttet hun beite, og ble litterær agent hos Oslo Literary Agency.

– Hvilken internasjonal bok har vært din favoritt hittil i år?

– Jeg koser meg fortsatt med den siste til Geoff Dyer, The Last Days of Roger Federer, den handler litt om tennis, men vel så mye om hvordan forfattere, musikere og kunstnere preges av alderdomsplager, også godeste Geoff selv. Han er, som alltid, akkurat passe sytete/sjarmerende/seriøs, han er morsom på egen bekostning og inkluderende nok til at en kjenner seg litt smartere etter å ha lest.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år blir det hytteturné: Hvaler, Sørlandet og Nordmøre, og til sist et hus i Italia.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Svaberg, hav, saltvann i håret, fjell, gode venner, vin i glasset, late dager og mange bøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Sult av danske Tine Høeg slo meg helt ut. Det er en sorgfull, rasende og virkelig gripende roman om noe så tungt og vanskelig som uønsket barnløshet, et tema vi fortsatt ikke snakker så åpent om. Høeg fanger en desperat sorg når hun skriver om hva fertilitetsbehandling gjør med et menneske og en kropp; boken hennes virker horisontutvidende, viktig. Alle burde lese den.

– Øverst i bunken ligger Companion Piece av Ali Smith og Young Mungo av Douglas Stuart, jeg er stor fan av begge, og sluker alt av Ali Smith. Companion Piece sies å være en fortsettelse og et sidestykke til årstidskvartetten hennes, jeg gleder meg.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– «Sånn kan det også gå», ups, den var visst tatt.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Satser på førstnevnte, frykter sistnevnte.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Sjøkreps, pluss grillet makrell som jeg har fisket selv, så klart.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Åse Kleveland for stiltips og råd til livet generelt, Silk Sonic for festen.

– Ditt beste ferieminne?

– Alle somrene på hytta på Hvaler byr på gode minner. Men jeg husker spesielt godt en tur fra tiden som journalist: sammen med en god venninne som også er fotograf reiste vi rundt i Italia og Slovenia, lagde saker om naturvin, intervjuet en slovensk stjernekokk, badet i havet og i fantastisk klare elver. Det var den perfekte blanding av business & pleasure.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Min dyktige redaktør Mari Skjolden Skau, som er en bukett i seg selv. Sprudlende, morsom og en særdeles god leser.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville øst masse penger inn i stipender så folk fikk lov til å produsere fri kunst, litteratur og film. Og bygget flere svømmehaller.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Hekta på bok: Lesingen går som en FARSOTT blant unge gutter»