Tror på musesommer

Bokhandlerne tror bøkene om Musse & Helium blir årets sommervinner blant barna.

Har du med to små mus i barnas bagasje denne sommeren? Da er du ikke alene, skal vi tro norske bokhandlere.

– Musse & Helium-bøkene er veldig populære i «6 til 9»-segmentet, sier Frøy ved GeiloBok.

– Musse & Helium er definitivt den mest populære boken blant barna nå, sier Synne ved Ark Jekta i Tromsø.

Nok en populær duo

Men det er annet tospann som også preger barnas lesevaner, og det kommer nok ikke som noen overraskelse på noen at det selvsagt er Detektivbyrå nr. 2.

– Det går mest av Jørn Lier Horsts Detektivbyrå nr 2, både heftet Campingmysteriene og boka Jakten på campingkongen. Han er jo fra området, så han er ofte innom og signerer, sier butikksjef Tone Wetteland ved Norli Brotorvet i Stathelle.

Men det er ikke bare i Horsts «nabolag» bøkene hans er populære:

– Jakten på campingkongen bare renner ut av butikken, sier Tanja ved ARK Sandvika Storsenter.

– Detektivbyrå nr 2 og Musse og Helium – det er liksom de to barna skal ha, sier Beate ved Norli Farmandsstredet.

To streker under svaret

– Du kan sette to streker under dette svaret: Iben Akerlie og Sommeren alt skjedde, sier Espen ved Sagene Bok i Oslo i sin spådom om hvilken barnebok som blir den mest populære denne sommeren.

– Men jeg har også tro på Bukkene Bruse drar til Syden av Bjørn F. Rør, nettopp fordi det er mange som drar til Syden og det er en artig bok å ha med til barna, legger han til.

Det er andre klassiske spørsmål som Tanja ved ARK Sandvika merker i disse dager:

– Det er selvsagt mye «Hvordan begynne på skolen»-bøker, som det alltid er i sommeren, og besteforeldre som vil kjøpe klassikere til barnebarna, som for eksempel Gutten i den stripete pysjamasen. Og alltid spørsmål om bøker til fotballinteresserte, da gjerne biografier om fotballheltene.

Men på Geilo prøver de noe nytt denne sommeren:

– Vi kommer til å ta inn litt manga-bøker, så det blir spennende å se hvordan det slår an. For de aller minste har jeg derimot troen på Fingerfine meitemarker. Den er veldig søt og litt sommerlig, sier Frøy ved GeiloBok.

Det er også et segment flere bokhandlere vil bevege seg inn i:

– Tegneserier selger veldig godt, spesielt Nordlys-serien. Vi kommer til å bevege oss litt inni manga denne sommeren og forsøke å bygge opp den sjangeren også, forteller de på Norli Brotorvet.

– De flyr ut i stor fart

I Ålesund, ved siden av selvsagt Musse & Helium og Detektivbyrå nr. 2, merker de spesiell interesse for to bøker:

– Det er to bøker vi selger desidert mest av for øyeblikket: Heartstopper av Alice Osman og It Ends With Us av Colleen Hoover. De flyr ut i stor fart, forteller Johnny Aarsnes, bokansvarlig ved Norli Amfi Moa Øst.

– Det er veldig spesielt. Det kommer store ungdomsgjenger inn, og alle skal ha samme bok. Og det er fordi de har sett anbefalinger på TikTok. Nå ser vi økt interesse for en bok som heter The Summer I Turned Pretty. Det er en 12 år gammel bok, som plutselig ørten stykker i løpet av en dag spør etter. Det er litt kjekt at gamle bøker får nytt liv.

Det samme opplever de i Stathelle på Norli Brotorvet.

– Stadig flere vil lese engelsk. Når det gjelder litteratur for «ung voksen» har #booktok gjort veldig god markedsføring for bokbransjen, sier butikksjef Tone Wetteland.