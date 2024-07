DAGENS SOMMERGJEST: Rebekka Mong Hansen, lydbokredaktør hos Cappelen Damm.

Rebekka Mong Hansen har lang erfaring fra bokbransjen. Hun er utdannet bibliotekar, men har også jobbet i ARK, Lydbokforlaget og de siste par årene som lydbokredaktør i Cappelen Damm.

I år har hun i tillegg tatt en master ved UiO hvor hun har undersøkt lesevaner hos lydboklyttere. Her konkluderer hun optimistisk med at valgene som lytterne tar når de skal velge seg sin neste lydbok, baseres like gjerne på kvaliteten på innleseren, som på elementer som forfatter og bokas kompleksitet. Innleserens viktige rolle for en lytters opplevelse har også bidratt til at flere lyttere har utvida sin litterære horisont, og lytter til litteratur de ellers ikke ville lest. Funnene fra spørreundersøkelsen viser at majoriteten av lytterne benytter seg av både lydbok og papirbok, og har en brei sjangersmak.

– Hvor tilbringer du ferien, Rebekka?

– Først på tur i Trøndelag, skal gå Norge på tvers – snikskryt, og ellers på hytta i Mong i Egersund.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Rolige dager på ei hytte med masse tid til å lese og bade.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg skal hente deg av Gine Cornelia Pedersen, en god, men slitsom og heseblesende leseopplevelse. Øverst i bunken ligger Kirurgen av Ida Hegazi Høyer, men det er mest fordi Jævla menn av Andrev Walden ikke har kommet i pocket ennå, og dermed ikke er like turvennlig. Skal lese sistnevnte når jeg kommer meg på hytta.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Automatisk fraværsmelding. Ferie er ferie.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Sushi, og vannmelon til dessert. Eventuelt en Royal trippel.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Lars Monsen, han er min største helt.

– Ditt beste ferieminne?

– En gang dro jeg på ferie aleine til Færøyene. En dag dro jeg ut på en bitteliten øy utenfor Tórshavn for å besøke en kafé, men siden det var utenfor sesong viste det seg at kaféen var stengt, og det var 4 timer til ferga gikk tilbake. Det var ingen andre folk på øya, bare sauer, så måtte bare vandre rundt på den lille øya i regnet uten særlig å ta meg til. Aldri følt meg så aleine og fri på samme tid, det høres kanskje kjedelig ut, men det var helt fantastisk.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Gitt skolebibliotekene masse penger og et kraftig løft i et bidrag til å gjøre noe med dette leselyst og ferdighetsproblemet.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Lydbøker er nå ansett som likeverdig papirbøker, også blant kultureliten»