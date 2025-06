Savnet positiv skeiv representasjon

DAGENS SOMMERGJEST: Kenneth Larsen beskriver Pride-måneden som en tid for samhold og støtte, men også som en viktig påminnelse om at aksept ikke kan tas for gitt. Det var derfor viktig for tegneserieskaperen å gi ut sin nyeste bok under Oslo Pride.

Denne uka lanserer vi sommerspalten som vil gå nesten daglig på Bok365 gjennom sommeren. Først ut er tegneserieskaper Kenneth Larsen som gir ut en bok om å finne veien ut av skapet – gitt ut under Oslo Pride. – Kort fortalt, hva handler den seneste boken din om? – Bestis: Ting vi ikke tør å si er en selvbiografisk tegneseriefortelling som blander høydepunkter fra stripeserien min Bestis sammen med innsikter om virkeligheten bak serien og folka bak seriefigurene. Det er mye humor og gjenkjennelige øyeblikk, men også mer sårbare og ærlige deler om vennskap og identitet. – Hvorfor ønsket du å lansere den under Oslo Pride? – Jeg håper min personlige fortelling om tiden i skapet og veien ut av det, kan være inspirasjon til andre som føler seg litt annerledes. Boka går nærmere inn på hvordan jeg som tegneserieskaper vil bidra med positiv skeiv representasjon, noe jeg selv hadde trengt å lese da jeg var yngre. – Hva betyr pride-måneden for deg? – Den har blitt både en måned med samhold, støtte og gode opplevelser, men også en påminnelse om at vi ikke kan ta aksept for gitt. – Hvorfor kan den være en god sommerbok? – Jeg fikk denne nydelige kommentaren fra en leser på mail i går: «Boka innsiktsfull, opplysende, rørende, suverent tegnet, og ikke minst veldig, veldig morsom!». Så da tenker jeg den er perfekt for hengekøya. – Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien? – Ginseng Roots av Craig Thompson. – Hvilke planer har du for ferien? – Det blir en tur til Hellas med samboeren og faren min (som også figurerer i boken). Mulig det blir opphav til nye tegneseriehistorier. – Hva må en god sommerferie inneholde? – Solnedganger med venner, sykkelturer uten agenda og en god blockbuster på kino. – Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid? – En god skagen toast med hvitvin! Og jordbær, selvfølgelig. – Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste? – Bestisen min Marthe. Hun fortjener et mer enn et herremåltid for hvor mye hun får gjennomgå i tegneserien min. – Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett? – Den går til Tom Erik Fure, for sine hysterisk morsomme bøker om Benny. – Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Mer støtte til norske tegneserier. Det er en så fin inngang for leselyst for unge, og vi har så utrolig flinke serieskapere med gode historier å fortelle. – Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten? – Nye høyder for selvbiografiske tegneserier i Norge 😉 – Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– I tillegg til den nye boka, som du finner hos både Ark og Norli og på strandshop.no, går Bestis som biserie i Pondus og blant annet Dagbladet. Og for flere vrengte ansiktsuttrykk og pinlige dater: @bestie_thecomic på Instagram.