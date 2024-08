DAGENS SOMMERGJEST: Linn Stalsberg er sosiolog, forfatter, skribent og journalist.

Linn Stalsberg (f. 1971) er utdannet sosiolog fra London School of Economics. Hun er skribent i Dagsavisen og i Agenda Magasin.

I 2013 debuterte hun med boken Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land. Boken bruker tidsklemmeproblematikken for å søke å forstå de store rammene rundt våre private liv. Dermed settes tidsklemmen i sammenheng med vår tids samfunnsstruktur, som markedsøkonomi, forbrukersamfunn og nyliberalisme.

I år kom boka Krig er forakt for liv. Et essay om fred (Res Publica). I boka tar hun opp problematikken ved at en voldsomme militarisering i vår tid finner sted midt i en stor klima- og naturkrise. Hun postulerer at det knapt er noe som er så ødeleggende for jordkloden som våpenindustrien. Både arbeider- og kvinnebevegelsen har tradisjonelt kjempet fredens sak. Fredsbevegelsen må alliere seg med miljøbevegelsen, i kampen for alt levende.

Anna Serafima S. Kvam i Stavanger Aftenblad anmeldte boka: «Linn Stalsbergs bok er ensom og aktuell i sitt insisterende krav om å drive fredsarbeid. Det er lenge siden en bok traff offentligheten med større alvor og aktualitet enn Linn Stalsbergs utgivelse om fredsaktivismens historikk. […] presist og modig.».

– Hvor tilbringer du ferien, Linn?

– I år har jeg ikke noen særlig ferie, og hvis jeg tar noen fridager innimellom er de stort sett hjemme på Hasle i Oslo. Det er fint.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tid sammen med ungdommene mine, og aller helst at vi kan reise sammen et eller annet sted i verden. Satser på neste sommer.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Ti Amo av Hanne Ørstavik. Nå leser jeg Dobbeltgjenger av Naomi Klein.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Mailsjekking på stranden dessverre. Fæl uvane.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En gresk salat.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Venninnene mine. Et kjempelangt bord med alle sammen.

– Ditt beste ferieminne?

– I fjor var jeg og tenåringene mine i Japan. Det var et eventyr på alle mulige vis.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg tar buketten og deler den opp og gir en blomst hver til mine venner og bekjente som er frilansforfattere. De fortjener solsikker og roser og alt annet vakkert.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Umulig spørsmål.

Men jeg ville kanskje pønsket ut et eller annet som gjorde at vi som nasjon tok kultur og kunst på mye større alvor. Sånn at alle mulige kulturarbeidere fikk større respekt, og at den folkelige latterliggjøringen av «moderne kunst» for eksempel, eller lettvint kritikk eksperimentelle kunstneriske uttrykk, ikke slipper så lett unna.

Det betyr også å bygge opp under en skikkelig og tilgjengelig kulturjournalistikk. Manglende respekt for kunst og kultur er tett knyttet opp mot politikk på ytre høyre, slik franske kulturarbeidere nå er redde for hva som skjer med eget arbeid om høyrekrefter får makt. De truer jo stadig vekk med å kutte det meste til kultur. Da må vi nok begynne med skolen; slippe inn mye mer kultur der, men ikke gi karakterer i noen slike fag. Samt gjøre museer gratis, i alle fall i perioder, åpne teatrene for flere, gjøre kunst og kultur tilgjengelig, men uten å pakke det inn i noe kjapt og klikkvennlig.

Utdanne folket i kunst og kultur til alles glede, inkludert demokratiet vårt.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Hvis vi med norske skoler tenker på barn fra 6-18 år blir det en utfordring, men kanskje vi da kan slå til med Red Rosa – A Graphic Biography of Rosa Luxemburg av Kate Evans, tegneserien om hennes liv. Den er både varm, lærerik og gir perspektiv på verden og livet. Og Rosa.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Krig er forakt for liv. Et essay om fred er oversatt til 100 språk, og fred på jord er rett rundt hjørnet.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

– Hva burde frilansforfattere engasjere seg i, ved siden av bøkene sine?

– Få høre?

– Å organisere seg kollektivt og kreve at vi også får velferdsgoder som alle andre. Inkludert feriepenger.