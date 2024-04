– Sjelden man får den type tilbakemelding

Forrige uke gikk mentorprogrammet FormidlerU av stabelen på Litteraturhuset.

– Vi i Talent Norge er imponert og glad for at Litteraturhuset har lyktes med å etablere FormidlerU i et samspill med så mange gode aktører. Å styrke kommunikasjon med publikum kan være avgjørende for å etablere en karriere som forfatter, sier Marius Herz Lystad, Programsjef, Talent Norge.

NFFO, NBU, Norsk Forfattersentrum, Forleggerforeningen, Kulturtanken, Fritt Ord og Litteraturhuset i Oslo har gått sammen med Talent Norge om å lage et program som skal støtte nye barne- og ungdomsbokforfattere på veien: Mentorprogrammet FormidlerU.

Her vil håndplukkede forfattertalenter få mulighet til å videreutvikle sine formidlingsferdigheter blant annet gjennom å få en egen mentor i faget.

Første samling startet forrige uke.

– Det var inspirerende overvære hvordan programmet er lagt opp og oppleve hvordan de talentfulle forfatterne får øve seg i praksis, med god veiledning og publikum. Vi gleder oss til å følge deltakerne og programmet videre, sier Herz Lystad.

Spent på responsen

Årets deltagere var Håkon Solheim Marcus, Johanne Scheen Jahnsen, Kari Mathilde Hestad, Kjersti Synneva Moen, Noshin Saghir, Oda Valle, Ragnhild Holmås og Solgunn Solli.

Mens årets mentorer har vært Neda Alaei, Sigbjørn Mostue, Hans Jørgen Sandnes og Line Halsnes.

– Hva var det mest lærerike under kurset?

– Å høre mentorenes erfaringer! Det har vært veldig nyttig å få deres tips og triks for å kunne skape så god litteraturformidling som mulig, forteller Kjersti Synneva Moen

– Å se hvor mye en presentasjon kan være, og lære mer om hvor mye vi egentlig har å spille på når vi skaper formidlingsopplegget vårt, sier Håkon Marcus.

Forrige ukes seminar kulminerte i en Talentiade foran 90 skoleelever, hvor barnebokforfatterne skulle vise frem sine nye formidlingskunster.

– Jeg er mest spent på responsen fra barna. Det er sjelden man får den typen direkte tilbakemelding fra barn på formidlingsopplegget sitt, så det blir absolutt spennende, sa Marcus i forkant.