Siri Pettersen oppretter fantasypris

Hun kalles Norges fantasydronning, hun leses under fjerne himmelstrøk – og hun elsker å framsnakke andre.

Siri Pettersen har ikke bare fått lesere til å drømme seg bort til fjerne univers, hun har også banet vei for mange skriveglade fantasy-entusiaster. Nå oppretter hun Ravneringene-prisen for å være med på å gi ytterligere inspirasjon og drahjelp til skrivelystne og håpefulle innenfor fantasy-segmentet. Forfatteren gleder seg vilt til å komme i gang – men innrømmer at hun stundom også kjenner på nervøsitet.

– Med denne prisen følger et stort ansvar. Jeg vil nemlig også forplikte meg til å være tilgjengelig, en mentor og støtte i det kreative arbeidet, i den formen det måtte trenges, forteller Pettersen. Som skynder seg å legge til at prisarbeidet først og fremst er lystbetont.

– Lenge har jeg hatt denne sterke følelsen av at jeg vil gi noe tilbake. Det hendte nok i starten at jeg kunne høre fra folk at det ikke var liv laga, dette å skrive fantasy. Men så gikk det utrolig bra for meg, og alt det fine som har skjedd kan jeg også takke mange fantastiske folk for, folk som har trodd på meg, og vært til uvurderlig hjelp på ulike vis i prosessen.

– Nå vil jeg være en sånn person for andre, fortsetter hun.

Riktig timing

Forfatteren sier en av nøklene til eget gjennombrudd var at hun i startfasen fikk mulighet til å fordype seg i skrivingen. Hun søkte om to måneders permisjon fra jobben, levde på oppsparte midler og klarte å få i havn den første og omfangsrike boka i Ravneringene-trilogien. Det skulle bli starten på noe stort – i dobbel forstand.

– Ikke alle har muligheten til å kunne lukke seg helt inne i skrivebobla et par måneder. Men for meg var den tiden avgjørende, fortsetter hun.

Ravneringene-prisen blir pålydende 50 000 kroner. Den skal gå til en forfatter som har imponert med kvalitet og drivkraft, forteller Pettersen – som har planer om å dele ut den aller første prisen i sitt slag allerede på vårparten i år.

– Det er riktig timing. Det skjer utrolig mye her hjemme, det er nærmest en eksplosjon av ny fantasy nå. Og hva passer da bedre enn en pris som skal oppmuntre flere til å våge å satse på drømmejobben.

Uavhengig

Den ferske prisen er personlig og skal deles ut av Pettersen selv, i samråd med bransjekolleger.

– Det eneste leie med en slik pris, er at man dessverre ikke får hjulpet alle, men det føles fint å i alle fall kunne løfte fram noen, fastslår forfatteren – som sier hun har nok av kandidater å velge blant. Hun legger til at det hun ser etter er evnen til å engasjere leserne med sine univers – samt at vedkommende må være utstyrt med god gjennomføringsevne.

– Med prisen sier vi: «Deg vil vi se mer til, vi har tro på prosjektet ditt – og er her for å heie». Tiden er virkelig moden for en støtte av dette kaliberet, for å fremme norsk fantasy, både i inn- og utland. Det håper jeg å gjøre med Ravneringene-prisen.

Det vil ikke bli nomineringsrunder og kortlister i forkant av prisutdelingen. Pettersen kommer til å lande på et endelig valg uten noe om og men, forklarer hun.

– Det blir ikke mulig for noen i bokbransjen å nominere eller legge føringer, prisen er uavhengig og pengene tas fra mitt eget foretak. Jeg kommer selvfølgelig til å rådføre meg, men det er jeg som tar det endelige valget. Og selv om dette ikke handler om å lese alt, eller «kåre det beste», så stiller det unektelig krav til min kunnskap og oversikt, sier forfatteren – kjent for å like og dele alt av info om sine kolleger, i sosiale medier.

– Mange sier at min historie er så unik, med store opplag og utenlandssalg. Men trenger den å være det? Jeg tror ikke det og håper prisen kan være med på å åpne dører for prismottakeren. Det er så mye bra der ute som bare venter på å bli oppdaget av mange, mange flere.