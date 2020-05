Simon & Schuster-sjef døde brått

President og CEO i Simon & Schuster siden 2008, Carolyn Reidy, døde tirsdag brått av hjerteinfarkt. Hun ble 71 år.

Nyheten om Simon & Schuster-toppsjef Carolyn Reidys brå bortgang i morges kom som et sjokk på den amerikanske bokbransjen, også hennes kolleger i S&S. Det melder Publishers Weekly.

Forlagets nestkommanderende, Dennis Eulau, har jobbet med Reidy i 25 år. I en melding til forlagets ansatte kaller han Reidy «en tøff leder, lojal venn og en god støttespiller». Han skrev også at Reidy var en «en unik kombinasjon av både forretningssans og kreativt geni, som gjorde henne til en enestående forlagssjef».

Han trakk også frem hvor godt likt hun var på forlaget:

«At så mange av oss i Simon & Schuster har vært venner og kolleger med henne i så veldig mange år, sier noe om den gode personen og lederen hun var, og vi kommer alle til å savne henne stort».

Håndskrevne hilsener til forfatterne

Reidy startet sin forlagskarriere i 1974 ved Random House. Frem til 1992 jobbet hun i William Morrow og som administrerende direktør og forlegger i Avon Books, før hun ble leder for voksen litteratur i Simon & Schuster. Dette var en stilling hun besatt frem til høsten 2007, da hun etterfulgte Jack Ramanos som toppsjef.

Eulau roser også Reidy for flere av forlagets store suksesser, som bøkene til Pulitzer vinnerne David W. Blight, Anthony Doerr, Doris Kearns Goodwin, Frank McCourt, David McCullough og Siddhartha Mukherjee, og til profiler som Hillary Clinton, Dick Cheney, Walter Isaacson og Bob Woodward.

«Hun var like vennlig mot våre forfattere, som hun gjerne sendte håndskrevne, personlige hilsener når de mottok priser, kom inn på bestselgerlistene, eller bare for å fortelle dem at hun hadde lest bøkene ferdig deres», sa Eulau.