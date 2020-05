Millenium-produsent vil lage «Enkebyen»

TV-serierettighetene til Thomas Engers "Enkebyen" er solgt til Millenium-produsent.

– Dette er enormt spennende, og jeg gleder meg veldig til samarbeidet med WISK Productions og The Oslo Company. Ikke minst er jeg stolt over at de har troen på Enkeby-universet. Med dette stjernelaget bak spakene, og med den beviselige gjennomføringskraften de står for, er jeg trygg på at bøkene mine er i de beste hender, sier forfatter Thomas Enger.

Samtidig som oppfølgeren til den prisnominerte førsteboka i serien om Enkebyen utgis, kommer nyheten som TV-serierettighetene er solgt til Millenium-produsent, danske WISK Productions med norske The Oslo Company som co-produsent.

– Vi kommer ikke til å si veldig mye om dette på et så tidlig stadium, men det var WISK som kom til oss og lurte på om vi skulle se på «Enkebyen» sammen. Og etter å ha lest boken, så synes vi det virker som et interessant prosjekt vi har lyst til å jobbe på, sier Trond Kvernstrøm i The Oslo Company til VG.

– Utrolig stas

Thomas Enger fikk sitt gjennombrudd som forfatter i 2010 med boken Skinndød, den første boken i serien om Henning Juul. Bøkene er hittil solgt til 26 land. Enger har også de siste to årene utgitt bøker sammen med Jørn Lier Horst, hvor den tredje i serien, Slagside, kommer i salg i slutten av juni.

Enger har i tillegg skrevet flere ungdomsromaner, og er tildelt Uprisen for både Den onde arven i 2014 og for Killerinstinkt i 2018. Han er i år igjen nominert til prisen for første bok i serien om Enkebyen. Nå er han spent på å se boken filmatisert:

– Jeg har ikke åpnet champagnen ennå, man vet jo aldri helt med slike kontrakter, men selvfølgelig er dette utrolig stas. Det er jo sånt vi forfattere gjerne drømmer om. Man holder på med et univers og ser det for seg, og å få laget det for et stort publikum, det er en drøm, sier Enger til VG.