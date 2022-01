«Septologien» får gode skussmål utaskjærs

Verket har fått rosende omtaler av anmeldere verden over, melder Samlaget.

Hos The New York Review of Books heter det blant annet at lesingen er «en meditasjonshandling», og britiske The Guardians kritiker konkluderer med at bøkene utgjør «et nådeløst oppslukende verk». «En kommende klassiker i verdenslitteraturen», kan man lese i The Irish Times – og også kritikere i storaviser som Politiken og Le Monde er med i det begeistrede anmelderkoret.

Det omfattende verket består av sju deler samlet i tre bøker. Første bind, Det andre namnet, utkom i 2019 og ble nominert til den internasjonale Bookerprisen. Bind to, Eg er ein annan, kom høsten 2020 – mens bind tre, Eit nytt namn, kom høsten 2021, og fikk Brageprisen.