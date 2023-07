DAGENS SOMMERGJEST: Redaktør Tron-Petter Nilsen Aunaas tilbringer sommeren med opplading til leilighetsinnflytt – og i selvbedrag på Tannum.

Tron-Petter Nilsen Aunaas ble tidligere i år ansatt som ny redaktør i Cappelen Damm krim og underholdning, som én av tre redaktøraspiranter. Denne våren brakte, i tillegg til ny jobb, også ny leilighet for Aunaas. Sommeren blir dermed tilbragt med opplading til høstens innflytting – og med inspirasjon og selvbedrag på Tannum.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Jeg og samboeren har akkurat kjøpt ny leilighet, så sommeren tilbringes på Tannum møbler (for inspirasjon/selvbedrag) og på hytten (for opplading til pappeskebæring).

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Først og fremst denne hytten, som ligger i Løkkevika/Skjeberg. Her gjør det godt med en god porsjon familie og en glovarm dag med styrtregn. I tillegg må jeg høre Reiseradioens gamle sommerserier om Edmund Bakken med Kjell Aukrust og Kjell Syversen.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg var så heldig å få lese manuset til Amalie Kasin Lerstangs Rikt er et folk som har skogen, som kommer til høsten og bør leses av mange. Øverst i feriebunken ligger et utvalg Agatha Christie.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Sistnevnte.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Tartar! Gjerne med persillesaus og fritert løk. Ostefat er også viktig. Jeg har en tante som månedlig vippser meg ostepenger, så behovet blir dekket.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg bestiller bord til syv og inviterer Hans Petter Blad, Andy Warhol, Stein Erik Hagen, Nan Goldin, Liza Minnelli og Harald Sæverud.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg har foreldre og familie som har gjort mye for å skape fantastiske minner, men jeg må allikevel trekke frem sommeren jeg fylte 18, da jeg dro alene til Berlin. Formativt, mildt sagt.

– OK, litt familie må med: Da jeg og kusinen min innledet tyveårene med buffet-ferie i Sverige.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg vil gjerne gi roser til alle som skryter av å ikke lese og håpe at de stikker seg på tornene. (Og så kan kronbladene strøs over de herlige kollegaene mine i Cappelen Damm, som har vært utrolig rause og imøtekommende.)

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Mer kunst og kultur, også fra deres egen hånd, som en naturlig del av hverdagen til barn og unge (og voksne), samtidig som jeg hadde mast på ministerkollegaen min om å kraftig redusere skjermbruk i grunnskolen.

– Jeg ville videre jobbet for bedre talentutvikling for manusforfattere. Per nå er ikke bransjen enig om hva som er god talentutvikling, og det trengs dessuten bedre støtteordninger for at kommersielle aktører kan ta sjanser på nyutdannede.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Vanskelig spørsmål. Jeg tenkte først på Heavy Metal Islam av Mark LeVine og Less Than Zero av Bret Easton Ellis, deretter på en valgfri hellig skrift, før jeg nesten ga opp og skulle forslå skeiv litteratur. Jeg lander imidlertid på en av Linn Strømsborgs romaner. De har en troverdig stemme, er litt uhøytidelige og passer utmerket for den alderen hvor man gjerne vil være eldre enn man er.

– På småbarnstrinnet (og ellers) er derimot det viktigste å vekke leselyst og finne rett nivå på utfordringene. Skolebibliotekarer, dere!

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «AKKURAT NÅ!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Q: Stor fan av tabloidaviser?

– A: :))

