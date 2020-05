Harry og Meghan forteller sin historie i en ny biografi, men flere mener leserne blir servert en ukritisk fremstilling.

Da prins Harry begynte å treffe den amerikanske skuespilleren Meghan Markle ble paret kastet inn i en mediestorm, som kun en kongelig romanse kan klare å mønstre. Det kongeglade britiske folk ble sjokkert da hertugparet tidligere i år annonserte at de trakk seg ut av kongefamilien og flyttet til Los Angeles. Kritikken haglet, og nå tar paret bladet til munnen i et ønske som å fortelle sin side av saken.

HarperCollins utgir senere i år den kongelige biografien, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Boken er ført i pennen av journalistene Omid Scobie og Carolyn Durand – parets to favorittjournalister.

“Ærlig og nært”

Forlaget hevder at Finding Freedom vil se nærmere på parets liv, arbeid, hvordan de har brutt med tradisjonene, samtidig som den vil «avfeie de mange ryktene og feiloppfatningene som har plaget ekteparet».

Den 368-sider lange boken er en «ærlig og nært portrett av et selvsikkert, innflytelsesrikt og framoverlent ektepar, som er uredde for å bryte med tradisjoner og bestemt på å skape sin egen vei – vekk fra rampelyset og som er dedikert til å bygge opp en humanitær arv som vil gjøre en forskjell i verden».

De kongelige journalistene, Scobie og Durand, skal ha fått eksklusiv tilgang til flere kongelige familiemedlemmer, og de sier følgende om boken, som er planlagt med utgivelse 11. august:

– Målet med boken har vært å vise den ekte Harry og Meghan, et par som fortsetter å inspirere mange over hele verden gjennom deres humanitære og veldedige arbeid, men som ofte bli feilaktig fremstilt.

– Det er takket være kildene våre at vi har vært i stand til å fortelle den fullstendige historien om hertugen og hertuginnen av Sussex.

Kritikk mot forfatterne

Men som til stort sett alt annet hertugparet foretar seg, har også dette bokprosjektet møtt kritikk. Daily Mail hevder at kjendisjournalistene paret har valgt til å fortelle deres historie ikke er objektive. Durand har skrevet om kongelige i 15 år, for blant annet Elle og Oprah Magazine, og har vært en uttalt støttespiller for hertugparet. Det samme ha Scobie, som har fått kallenavnet «Meghans talerør».

Scobie har de siste årene skrevet flere rosende artikler om hertuginnen, og var en av få inviterte til hertuginnens farvellfest på Buckingham Palace. Han driver også den kongelige podcasten «The Heir Pod».

HarperCollins har måttet avfeie ryktet om at biografien ikke er annet enn en hyllest til hertugparet:

– Omid Scobie og Carolyn Durand har skapt en balansert og detaljert beretning om Harry og Meghans historie, en som baserer seg på sannhet, ikke spekulasjoner. Biografien viser skjønnheten i Harry og Meghans kjærlighetshistorie og parets store ønske om å skape en forskjell i verden, sier visepresident Carrie Thornton i Dey Street Books, som var involvert i utformingen av boken.