Se Ungdommens Kritikerpris live!

Her kan du se utdelingen av Ungdommens Kritikerpris live fra klokken 14.

I lys av de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet som ble presentert tirsdag 10. mars, besluttet Foreningen !les tirsdag kveld denne uken å avlyse utdelingen av Ungdommens kritikerpris som innebar et stort arrangement med rundt 200 deltagere på Sentralen i Oslo torsdag 12. mars.

– Vi er selvsagt svært lei oss for at vi må avlyse arrangementet og skuffe elever og lærere som har arbeidet dedikert og over lang tid med Ungdommens kritikerpris og forfattere og forlag som går glipp av en viktig prisutdeling. Likevel mener vi beslutningen er riktig tatt i betraktning de nye rådene fra Folkehelseinstituttet, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

Årets pris deles likevel ut 12. mars ved en alternativ utdeling i langt mindre skala. Prisvinnende forfatter, statssekretær Knut Aastad Bråten og tre fra Foreningen !les reiser til Bleiker videregående skole i Asker hvor en av juryklassene som har deltatt i prisarbeidet holder til. Ungdommens kritikerpris vil deles ut i klasserommet på skolen kl. 14.

– Framover arbeider vi for at de øvrige juryklassene som har deltatt i prisarbeidet, som har gledet seg til arrangementet og som har bidratt sterkt i arbeidet med å kåre en vinner, skal få et plaster på såret. Vi ønsker å tilby dem et skolebesøk av en av de nominerte forfatterne når situasjonen med coronaviruset er mer oversiktlig enn den er nå, sier prosjektleder for Ungdommens kritikerpris, Bjarte Bakken.

Se utdelingen live her:

De nominerte

De nominerte er:

Hvor lenge varer vi av Mari Andreassen (Cappelen Damm)

Voksne mennesker av Marie Aubert (Oktober)

Vi er fem av Matias Faldbakken (Oktober)

Det andre namnet. Septologien I-II av Jon Fosse (Samlaget)

Svamp av Morten Langeland (Flamme)

Hvit hare, grå hare, svart av Øyvind Rimbereid (Gyldendal)

Bergverket av Ingvild Schade (Cappelen Damm)

Mødre og døtre av Tiril Broch Aakre (Flamme)

Nominasjonsjuryen har bestått av Ida Lødemel Tvedt, Katrine Judit Urke og Elin Kittelsen.

Årets juryklasser er:

Viken: Bleiker vgs. (3. kl. påbygg)

Viken: Nannestad vgs. (2. kl. studie)

Vestland: Olsvikåsen vgs. (2. kl. studie)

Telemark og Vestfold: Skien vgs. (2. kl. studie med danse- og dramafag)

Trøndelag: Trondheim katedralskole (2. kl. studie)

Trøndelag: Johan Bojer vgs. (2. kl. studie)

Agder: Kristiansand Katedralskole Gimle (2. kl. idrett)