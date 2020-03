Klart for Krimfestivalen

I dag er første dag av Krimfestivalen, og du kan følge den live på Bok365.

I dag går startskuddet for Krimfestivalen. For niende gang møtes krimforfattere og krimelskere i Oslo Sentrum for hele tre dager viet til kriminallitteraturen. Over 50 forfattere skal opp på scenen over de neste dagene, og du kan se hele programmet her. Det har vært noen programendringer da Camilla Grebe, Unni Lindell og Niklas Natt och Dag av ulike årsaker har meldt avbud.

Årets festivalforfatter er Tom Egeland. Han er å se i aksjon allerede i første programpost, klokken 10 torsdag morgen.

Her kan du følge Krimfestivalen live: