 – Satt igjen med smaken av mandariner, rispudding og schwarzwaldkake

Stafettpinnen går videre til Irtiqa Butt, manusredaktør for Aschehoug Forlag. Hun var den første til å oppdage manuset til storsuksessen Da jeg var yngre av Oliver Lovrenski.

A) Sterkt og kraftfullt om et liv i eksil

Fra egne hyller velger Butt boken La oss si at jeg er av den anerkjente eritreiske poeten Haile Bizen.

– Jeg vil benytte anledningen til å løfte frem La oss si at jeg er av Haile Bizen, som inngår i den flotte og ikke minst viktige flerspråklige lyrikkserien Parallell, som Aschehoug utgir i samarbeid med Leser søker bok. Bøkene i Parallell skiller seg fra andre gjendiktninger ved at poetene deltar på oversetterverksteder der diktene gjendiktes til norsk parallelt som de skrives. Haile Bizen er en anerkjent poet fra Eritrea, og i sin norske debut skriver han frem sterke og kraftfulle dikt om et liv i eksil. Tross den alvorstunge tematikken, har han stadig en humoristisk, særegen vending på lur. La oss si at jeg er inneholder også et integrert lydspor, som gjør det mulig for leseren å lytte til Bizens stemningsfulle resitasjon av diktene på hans morsmål, tigrinja.

B) Minner knyttet til måltider og matretter

Hos konkurrerende forlag, finner hun frem boken Brød og melk av Karolina Ramqvist.

– Blant romaner fra andre forlag ønsker jeg å trekke frem Brød og melk av Karolina Ramqvist (Gyldendal). Denne romanen handler om så mye mer enn bare en ung jentes anstrengte forhold til mat. Det er en elegant og sanselig fortalt historie om mødre og døtre, omsorg og lengsel. Og om hvordan minner kan være knyttet til og oppstår gjennom barndommens mange måltider og matretter. Etter å ha lest denne romanen satt jeg igjen med smaken av mandariner, rispudding og schwarzwaldkake.