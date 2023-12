Verbum klatrer

Solid oppsving for Verbum i år – og i 2024 kommer den nye bibelen.

I en bokhøst med bekymringsrynker og høye skuldre i bokbransjen er det hyggelig å bringe litt gladnytt på tampen av juleinnspurten: Et forlag i sterk vekst.

Arne Christian Konradsen signaliserte betydelige ambisjoner da han for snart tre år siden gikk løs på forlagssjef-jobben i Verbum og Bibelselskapet. Forlaget skulle utvide sitt revir, og skulle ikke lenger konkurrere om leserne til andre kristenforlag – men leserne til forlag som Kagge, Aschehoug og Gyldendal.

Et av de første «spadetakene» i vekst-strategien var oppkjøpet av hele backlisten til Vårt Lands Forlag på tampen av 2021, med 70 bokutgivelser og tilhørende forfatterskap – og navn som Kari Veiteberg, Sunniva Gylver, Tomas Sjödin og Desmond Tutu.

Opp over 40 prosent

– Vi ønsker å nå et bredere publikum med utgivelsene våre. Det tror jeg er en realistisk ambisjon, hvis vi gjør de riktige grepene. Opp gjennom årene har kristen-litteratur gjerne blitt utgitt på kristenforlag og solgt i et eget økosystem. Vi har ikke vært flinke nok til å «bredde» leserkretsen ut over dette, uttalte Konradsen i forbindelse med oppkjøpet.

Nå, drøyt to år senere, sitter han med fasit i hånd – en svært gledelig en:

– Vi har hatt en vekst på «andre bøker» i Verbum på over 40 prosent så langt i år. Det er vi svært fornøyde med, og vi satser på å fortsette klatringen, sier Arne Christian Konradsen. Vi begynner 2024 med å ansette to nye redaktører.

For de uinnvidde: Med «andre bøker» sikter han til Verbum-utgivelsene, altså bøker som ikke er ulike bibelutgaver. Da sorteres de nemlig som en Bibelselskapet-utgivelse.

«Skal ta høytidene tilbake fra lettvint kommæsj»

– Blant forfatterne som har bidratt til Verbum-suksessen i år er Tomas Sjödins Jeg har slått opp mitt telt i håpets land og Notto R. Thelles tilnærming til Juleevangeliet. Det nevnte juleevangeliet står også i fokus i en annen av våre bestselgere, Blant mennesker. Der har forfattere – som Nina Lykke, Carl Frode Tiller, Lars Elling, Jonny Halberg, Marie Aubert, Knut Nærum og Olaug Nilssen – latt seg inspirere av julens viktigste historie, forteller salgs- og markedssjef Fredrik Berentsen. Han har selv bakgrunn fra forlag som Press og Schibsted, og er en av flere nøkkelansettelser i Verbum de siste årene. Forlaget har også hentet inn Gabriel Michael Vosgraff Moro (med bakgrunn som VG-anmelder og BLA-redaktør) som sakprosa-redaktør, Marit Worpvik – tidligere kommunikasjonsrådgiver i MDG – som ny presseansvarlig, og Julian Kirkeby Lysvik – språkforsker og lingvist – til å lede bibeloversettelsesarbeidet.

De to juleevangelie-relaterte utgivelsene er også resultater av Verbums erklærte strategi om «å ta høytidene tilbake fra lettvint kommæsj». Forrige jul inngikk Verbum og Det Norske Misjonsselskap samarbeid om utgivelse av juleheftet I de dager, som ble en gedigen salgssuksess. Deretter fulgte de opp suksessen med påskemagasinet Stille dager. Blant bidragsyterne til heftene finner vi vår ferske nobelprisvinner Jon Fosse.

Midt i «30-årspuls»

Men i Bernhard Getz’ gate i Oslo kommer man selvsagt ikke bort fra selve ryggraden i morselskapet: Bøkenes bok – Bibelen. Årlig selger Bibelselskapet 50 000 eksemplarer, hvorav omtrent en tredel omsettes gjennom norsk bokhandel. Forlaget har også en formidabel kanal ut til folket gjennom Bibelselskapets nettside og nettbibel – bibel.no – med 750.000 unike lesere i løpet av et år.

Bibelselskapet opererer med en «30-årspuls»: Siste nye bibeloversettelse utkom i 2011, og man planlegger allerede den neste som skal utkomme i 2040. Midt imellom de to, neste år, slipper man en Bibel 2024. Ikke en ny bibeloversettelse a la 2011, men en behørig nyoppusset versjon.

Gir nødvendig bakgrunn

– Bibelen er kanskje mer aktuell enn noen gang, som bakgrunn for å forstå dagens kriger og konflikter, for å forklare dagens motsetninger og holdninger, sier Fredrik Berentsen, og legger til: – Vi må tenke på at Bibelen griper inn i mye av hva vi tar inn rundt oss. Alf Kjetil Walgermo beskriver dette veldig godt i innledningen til sin bok Røff guide til Bibelen (Samlaget): «Ein må ikkje vere religiøs for å oppdage at bibelkunnskap framleis er viktig for å knekke ein del av kodane i samfunnet, i språket, kunsten og kulturen. Litteraturen, musikken og den bildande kunsten har gjennom tidene drukke så mykje av bibelske kjelder at manglande bibelkunnskap kan bli ei vesentleg hindring for kunstopplevinga. Og tenk berre på populærkulturen. Fleire av dei mest populære TV-seriane er spekka med bibelsitat og bibelallusjoner. Vi risikerer å gå glipp av mykje dersom Bibelen er ukjent for oss». Walgermo har veldig gode poenger. Vår kristne og humanistiske arv er rett og slett uforståelig uten Bibelen. Også Ingvar Ambjørnsen har fremholdt at flere av referansene i hans bøker vil gå leserne forbi, hvis de ikke har bibelkunnskap.

Verdens beste bibel-trykkeri

– Bibel 2024 er noe mange har jobbet med i flere år, og det er en stor investering for oss. Vi gleder oss til å vise norske lesere og bokhandlere de nye utgavene. Det er mye nytt å glede seg over her, og bokhandlerne og kjøperne kan knapt få bøker med bedre gjenstandsverdi enn dette, fastslår Arne Christian Konradsen. – De nye biblene trykkes på verdens beste bibel-trykkeri, Royal Jongbloed, i Nederland. Det koster noen kroner ekstra, andre trykker billigere i Kina eller Asia, men bærekraft, karbonavtrykk, gjenbruksmaterialer der det er mulig og kvalitet er også viktig. Nå er 101.000 håndinnbundne bibler, i 30 ulike utgaver, straks underveis.

Disse vil raskt finne veien til sine nye eiere og lesere, skal vi tro Fredrik Berentsen:

– Om to år er de sannsynligvis borte, og vi må trykke nye.