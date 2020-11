Satser på internasjonal Krypto-suksess

Sammen med Jørn Lier Horst har han hatt enorm suksess her hjemme med Detektivbyrå nr. 2-serien. Nå skal Hans Jørgen Sandes’ solo-prosjekt «Krypto» innta verden.

Over 1,7 millioner i opplag har de nå rundet, Jørn Lier Horst og tegner Hans Jørgen Sandnes. Med Detektivbyrå nr. 2-serien har de to skapt Norges bestselgende barnebokunivers.

Nå går Sandnes solo med Krypto-serien – tegneseriebøker hvor vi møter Ophelia og Bernard på eventyr i den lille kystbyen Saltvik. Så langt er det kommet to bøker i serien: Ned i dypet og Orkanen.

– Krypto er den store barneboksatsingen vår, og selges nå til en rekke land, kan Anne Cathrine Eng i Gyldendal Agency berette.

Stort spenn

Hans Jørgen Sandnes’ serie er bare et av flere lyspunkter i et utfordrende corona-år, skal vi tro Eng:

– Vi har hatt mange gleder. Heidi Lindes Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet ble umiddelbart solgt både til Sverige og Danmark etter henholdsvis pre-empt og auksjon. Johan Harstads monumentale roman, Max, Mischa & Tetoffensiven, er helt nylig solgt til enda et par nye land. I tillegg går klassikerne våre så det suser. Vi skriver ukentlig kontrakter på både Vesaas og Hamsun. For å nevne noe. Poenget er at spennet er stort.

Alternativ Frankfurt-stemning

Rett før corona-pandemien inntok landet, utvidet Gyldendal Agency staben:

– Vi har styrket agenturet med ny litterær agent, Nina Pedersen, og i tillegg satser nå Gyldendal offensivt på salg av tv- og filmrettigheter som et ledd i en tydeligere spissing. Koronasituasjonen har bidratt til en omstilling i måten vi jobber på som vi tar med oss videre.

– Vi vil tro det er første oktober på veldig lenge at dere ikke er i Frankfurt. Hvordan føles det?

– Uvirkelig og trist. vi selvsagt savner messemoduset og den helt særegne energien. Vi ser en del på bilder fra i fjor, for å si det sånn. Vi har også forsøkt å skape en alternativ Frankfurt-stemning, blant annet med en tyskinspirert middag med mye skåling og mimring, forteller Anne Cathrine Eng. – Samtidig er det overraskende hvor effektivt det er med digitale møter, selv om det selvsagt ikke på noen måter kan erstatte fysiske møter.