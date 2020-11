Fem menn til farsdag

Hva kjøper man til en pappa som ikke leser? Dropp sokker og slips, prøv bøker.

Farsdag kan være så i lomma på handelsstanden som den bare vil, det er du som bestemmer hva den skal være. Sportstøy, verktøy og annet skriker mot deg fra farsdagreklamene, og det kan være fint, men hva med de harde pakkene som varer og kanskje vipper mannen inn i lesingens verden?

Gutter og menn henger etter med lesing. Mange rapporter forteller oss hvor ille det står til og det er blitt mindre vanlig med boksamling hjemme enn det var. I stedet for + svartmale mer, skal jeg gi fem tips. Noen vågale, andre tryggere, på grensen til anakronistiske.

…eller gjør det gratis

Her er fem konkrete kjøpstips, men du kan også la være å kjøpe noe som helst: Hva med å legge en lørdagstur (med kaffe og bakevarer) forbi et bibliotek, gå innom, ordne et lånekort til ham og drive rundt mellom hyllene og kjenne på hvor flott det kan være? Slik kan du også bli kjent med nye sider av din mann: Hvor går han? Til krimmen? Til bøker han husker fra barndommen og ungdommen? Til papiravisene?

Hva med å gi et «gavekort» på høytlesing av en bok? Ved siden av at det er intimt og hyggelig, kan det berike dere begge. Velg en bok med handling på handling til å begynne med, en som beveger seg fra A til Å. Hva med å sette av en time hver søndag der begge blir lest for av en annen – også kalt lydbok? Biblioteket har noen lydbøker og abonnementer på Fabel og Storytel koster langt mindre enn et Premier League-abonnement.

Til spenningspappa

Tore Renberg: Tollak til Ingeborg

Tollak er en mann av den gamle typen og han er ikke helt i kontakt med følelsene sine. Det vil si: han har et visst register, men får ikke helt til å vise sine nærmeste hva han føler. Det forblir inni ham. Hverdagen står i veien, samfunnet står i veien, innesluttetheten og sinnet. Og Tollak har sitt å skjule.

Tore Renberg skreller sin hovedperson som en løk: Lag på lag faller av og vi blir kjent med Tollaks gjerninger og ugjerninger på en drivende måte. Renberg bruker cliffhangere fra spenningshistorien og man ender opp med å bli glad i Tollak og kan oppleve den fine dobbeltfølelsen: Å bli glad i en fiksjonell fyr, samme hvor fæle ting han gjør, har gjort og skal gjøre.

Til nostalgipappa

Pedro Carmona-Alvarez: Buktalerens rike

Nær seks hundre sider med fem diktsamlinger, det høres ut som slips og vanter er et mye tryggere valg, men vent: Denne boka skal leses bakfra. Carmona-Alvarez, rockmusiker chilener med oppvekst på Kolbotn, er en av våre mest spennende diktere og denne boka skal leses bakfra. Kaia Schjerven Mollerin gjør et svært godt intervju der hans programerklæringer og livsanskuelser kommer godt frem, blant annet den tørrvittige «I Latin-Amerika er ikke det å være sentimental noe tema. Vi bare er det». Men også fine nøkler til forfatterskapet som: «Sentimentalitet er for mange en nedprioritering av fornuften. Notalgi blir gjerne redusert til apatisk lengsel, noe feigt og uforpliktende, en billig følelse. man glemmer det essensielle i nostalgien: sorgen i å savne det man ikke lenger er, smerten ved å erfare at tilbakekomsten er umulig.»

Til turpappa

Marius Nergård Pettersen: Sove ute. Håndbok for netter i sovepose

Vi må ha med en «gjøre»-bok også. Dette er en rikt illustrert bok om hengekøyer, tarp, telt, brennere, bekledning, liggeunderlag og stjernehimmel. Kort sagt: en nyttig bok som kan være den som vipper både far og familien ut i eventyret. Selv om vi skriver november, er det både forsvarlig og fullt mulig å ha gode søvnnetter ute – uten å være en Lars Monsen eller bruke titusener på utstyr. Forfatteren kjøper gjerne utstyr brukt og sliter det ut før det kasseres. Dessuten har han enormt mange utenetter under vindjakka og ullskjorta.

Til leksikonpappa

Ketil Bjørnstad: Verden som var min – serien

Ketil Bjørnstad har passert sytti år og skrevet en murstein fra hvert av tiårene han husker fra, fra sekstitallet til vår tid. Nå er verket fullført. Selv om bøkene henger sammen innbyrdes, går det utmerket å nappe ut ett bestemt tiår (er dette året hvor din gavemottaker er født eller husker best fra?). De fleste bøkene finnes i pocket og Bjørnstad er «beskyldt» for å skrive leksikalsk. Hovedpersonen Ketil har en dragning mot ulykker og katastrofer som faktisk finner sted, mot hendelser, rettssaker og politiske hendelser i tiden han skriver om. Ved siden av fortellingen om Ketil, det unge vidunderbarnet som utvikler engstelse og alle slags mangler som kan finnes på de forskjellige stadiene i et liv, blir også dette et subjektivt historieverk fra sekstitallet til nå – med vekt på ulykker og katastrofer.

Til krigspappa

Sindre Hovdenakk: Over til London. NRK i eksil 1940-45

Det sies at før eller siden blir alle menn opptatt av 2. verdenskrig. Vi har fått så mange perspektiver i bokform de siste årene at denne interessen verken trenger kjønnes eller ha aldersgrense. Siste bok ute er Sindre Hovdenakks fortelling om NRKs rolle. Dette er ikke historien om alle illegale radioapparater på låver og loft, men hva som faktisk skjedde da NRK og BBC laget en kommunikasjonslinje fra London til Norge og det politiske spillet rundt informasjonen som ble sluppet og brakt videre.

Bonus: Gjør det sammen

Kjøp Fjodor Dostojevskijs storverk Brødrene Karamasov. Kanskje mannen blir lang i maska søndag? Dette er et krafttak. Bøkene finnes i utallige versjoner på norsk, både brukt og i pocket. NRK P2 har laget en lesesirkel av Brødrene Karamasov og alle episodene ligger i spilleren eller der du normalt laster ned podcast. Christine Lossius Thorin og Jørgen Strickert har laget et fenomenalt formidlingsprosjekt med både latter, lav terskel og overkommelige «hjemmelekser». Og dere bestemmer selv tempoet. Hvorfor skal ikke enkelte ting få ta litt tid? Kanskje denne varer også inn i neste farsdag?