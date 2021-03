Satser på britiske favoritter

GursliBerg har sikret rettighetene til flere britiske bestselgere. – Jeg er overveldet, sier Gunhild Gursli Berg.

– Forlaget har fått tak i flere internasjonale bestselgere, og jeg er overveldet, forteller Gunhild Gursli-Berg.

Denne våren har det lille enmannsforlaget sikret seg rettighetene til flere av Storbritannias største snakkiser. Og forleggeren tror de vil gjøre det vel så godt i Norge:

– Dette er titler jeg syns må utgis på norsk. De har det lille ekstra og de er spennende å jobbe med. Det er titler som har fått stor oppmerksomhet i mange land, som får gode anmeldelser og omtaler, topper lister, har vunnet priser og som skal filmatiseres.

Tre av forlagets planlagte utgivelser er på den offisielle bestselgerlisten i UK akkurat nå: Torsdagsmordklubben, Jente A, og Hamnet.

Utgir tidenes britiske debut

– Jeg leter jo alltid etter gode bøker, og jeg har blant annet vært på utkikk etter historiske romaner fra England. Jeg falt for Stacey Halls, fordi hennes romaner er velskrevne, gripende og historisk grundige. Cosmopolitan går så langt som å kalle henne «den nye Hillary Mantel», sier Gursli-Berg.

Denne våren utgir hun også krimboken Hittebarnet, som befinner seg på britiske pocket-toppen.

– Men den boken jeg har mest tro på, er Torsdagsmordklubben, skrevet av den britiske TV-kjendisen Richard Osman. Det er snakk om en ekstraordinær litterær suksess, sier Gursli-Berg, og legger til:

– Jeg skjønte umiddelbart at Torsdagsmordklubben kunne bli noe stort. Da den første boken i serien ble utgitt i Storbritannia 3. september, solgte den så formidabelt at den allerede før jul var tidenes bestselgende debutant og årets bestselgende roman der i landet.

Torsdagsmordklubben følger fire pensjonister i en seniorlandsby i Kent i Sør-England, som hver torsdag møtes for å diskutere uløste mordsaker. Men når det skjer et mord i landsbyen, inngår klubben i et samarbeid med det lokale politiet. Boken har hittil solgt 1,2 millioner bøker i Storbritannia, og er med det tidenes 3. bestselgende, innbundne roman, bare slått av én Dan Brown-bok (The Lost Symbol) og én Harry Potter-bok (Dødstalismanene). Rettighetene er solgt til 39 land, og Steven Spielberg har sikret seg filmrettighetene.

Høstlisten er klar

Gunhild Gursli-Berg har allerede høstlisten klar, og der befinner det seg flere britiske storfavoritter.

– Da jeg oppdaget Stacy Halls, oppdaget jeg Hamnet av Maggie O’Farrell i samme slengen, og til min forundring var den også ledig. Romanen er inspirert av historien om sønnen til William Shakespeare, Hamnet, som døde av pesten i 1596, elleve år gammel. Det er en bok om sorg og tap, om hvordan tvillingsøsteren hans og moren Agnes takler dette. Fire år senere skriver faren Hamlet, forteller Gunhild.

GursliBerg forlag skal i tillegg utgi Jente A av Abigail Dean. Krimboken ble utgitt internasjonalt 21. januar, og gikk rett inn på Topp 10-listen i Storbritannia.

– Da jeg leste manuset til Jente A, var jeg solgt etter et par sider. Den handler om Lex Gracie, en suksessrik New York-advokat som i barndommen sammen med sine søsken ble holdt i fangenskap og mishandlet av sine religiøst fanatiske foreldre. Romanen handler om livet i ettertid, hvordan man kan forsone seg med sin fortid og leve et godt liv, til tross for en ødelagt barndom.

Til høsten vil GursliBerg forlag dessuten utgi The Familiars av Stacy Halls og bok nummer to i serien om Torsdagsmordklubben.

– Fordel å være liten

GursliBerg forlag fyller i år 9 år, og forleggeren er fornøyd med utviklingen:

– Det har gått veldig opp og ned, men jeg har klart å overleve. Jeg har prøvd og feilet, bygget sten på sten, og funnet en retning som jeg tror på. De siste årene har forlaget gitt ut kvalitetsbøker som Maresi av Maria Turtschaninoff, Sjøfuglens skrik av Adam Nicolson, Lengselens breddegrader av Shubhangi Swarup, En bokhandlers dagbok av Shaun Bythell. Bøker som ikke er kioskveltere, men som har gitt forlaget et kvalitetsstempel. Det har åpnet dører. Nå blir jeg kontaktet av agenter og utenlandske forlag som byr på det beste de har. Det er nytt, og det fører igjen til at forlaget får en annen status i resten av bokbransjen. Så ja, akkurat det har jeg klart, og det er jo ikke lite.

Hun mener det ikke er negativt å være et lite forlag på den store litteraturscenen:

– Noen ganger kan det være fordel å være liten, jeg bestemmer alt selv, og jeg følger hjertet eller magefølelsen. Jeg har ingen ansatte, så jeg må fylle de fleste rollene selv. Det kan gå i ball noen ganger, for jeg holder på med så mye samtidig. Men jeg har knyttet til meg mange dyktige folk som jeg jobber tett med. Noen har jeg jobbet med i mange år, og noen er ganske nye. Jeg hadde ikke klart meg uten dem. Det kan bli mange og lange samtaler over Atlanteren på WhatsApp.

Har fremdeles norsk døgnrytme

I 2019 pakket nemlig Gunhild og mannen sakene, og forlaget GursliBerg, og flyttet til Washington DC. Her ventet en jobb i ambassaden i Washington for mannen, og Gunhild ble med på flyttelasset.

– Hvordan går det Norge-USA-forbindelsen?

– Det har vært spesielt mye å gjøre den siste tiden, potensielle bestselgere krever mye mer arbeid for å lykkes. Så da jeg kom tilbake fra juleferien i Norge, tok jeg vare på den norske døgnrytmen. Jeg våkner fortsatt klokken 04.00 hver natt, altså 10.00 norsk tid, og jobber mens folk i Norge er på jobb. Men gradvis merker jeg at jeg tilpasser meg døgnrytmen her i USA, det er ikke til å unngå. Da har jeg ikke mange timene før folk i Norge logger av, sier Gunhild Gursli-Berg, og avslutter:

– USA et land der gründervirksomhet og forretning står veldig sterkt, det er inspirerende å oppleve. Det er også mange flotte bokhandlere, som legendariske Kramer her i nabolaget. Samtidig så har det vært sjokkerende å oppleve alle urolighetene og pandemien den siste tiden, med all fattigdommen og alle hjemløse. Det rir landet som en mare. Men jeg trives veldig godt å bo her, og jeg synes Georgetown er den flotteste bydelen i byen. Vi gleder oss til kirsebærblomstringen i vår.