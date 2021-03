Donald søker gjesteredaktør

Den norske Donald-redaksjonen åpner opp døra til Andeby og søker nye unge krefter til en kommende utgave av Donald Duck & Co!

– Jeg har forstått at det ikke er smart å gjøre denne jobben alene. Med så mange flinke, ivrige, talentfulle og leseglade barn der ute, er det dumt å ikke slippe disse til! Det er på tide å få inn noe nytt blod i Andeby! sier den sittende Donald-redaktøren Marius Horn Molaug.

– Vi er på utkikk etter noen som kan bidra med iver og entusiasme. I søknaden ønsker vi at du gir oss en idé, tekst eller tegning til en ny kort Donald-historie! Som gjesteredaktør blir du med og lager et nytt Donaldblad som kommer ut senere i år. Det innebærer å skape en Donald-historie, ducke opp på forsiden av bladet, finne fram vitser, presentere deg selv på en redaksjonell side og mye mer! sier Donald-redaktøren.

– Et lite avkvekk

– Hvorfor vil du slippe andre til som Donald-redaktør?

– Fordi det er gøy, vel! Donald er gøy. Figurene, historiene, hele Donald-universet er gøy! Det er for mye alvor ellers i verden. Derfor håper jeg vi kAND være et lite avkvekk fra hverdagens kjas og mas. At Andeby er en slags parallell verden du kan forsvinne inn i når du trenger en pustepause og et lite smil rundt nebbet.

– Har dere andre stunts dere har lyst til gjennomføre?

– Vi har en liste over ideer som av en eller annen grunn ikke er gjennomført, sier redaktøren.

Lista er som følger:

Sende Donald-redaktøren nedover Akerselva i en tønne.

Bytte ut ballene i ballrommet på Ikea med mynter. Ta på seg flosshatt og bade i dem en hel dag som onkel Skrue.

Bukseløst stunt på t-banen. Plutselig faller buksene av. (Beholder truser på selvsagt. Vi er ikke griser heller, selv om disse også bor i Andeby.)

Bananskallstunt på fredag 13., legge bananskall tvers over Karl Johan.

Verdensrekord i Donald-høytlesning

Lage Andeby som eget VR-univers. “En dag i Andeby”, kjøre Donalds bil, bade i penger, jakte på Spøkelseskladden og spise Bestemor Ducks eplepai med Guffen.

Fristen for innsendelse er 8. mars, og bidrag kan sendes til donaldpost@egmont.com.