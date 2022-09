DISSE ANBEFALER JEG: Jorunn ved Lunde Bok og Papirhandel er godt i gang med Øystein Wiiks nyeste roman.

Jorunn ved Lunde Bok og Papirhandel i Telemark anbefaler historiske romaner i disse dager – noe hun gjerne også leser selv. Og det er krigen som er i fokus blant hennes favoritter.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Emily Gunnis De forlattes hus er inspirert av virkelige hendelser der unge, ugifte og gravide jenter ble sendt til hjem drevet av nonner. Her skulle de bo og jobbe uten kontakt med familien sin fram til de skulle føde barnet som de ble tvunget til å bortadoptere. Boka gir oss historien om Ivy som blir sendt til mødrehjemmet St.Margaret i 1956 og journalisten Samantha i nåtid som begynner å undersøke historien rundt St.Margaret

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Så gleder jeg meg veldig til å fortsette å lese romanen om Martin Linge, Flammer og regn av Øystein Wiik som jeg akkurat har begynt på. Den lover veldig bra.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Boken med glemte navn av Kristin Harmel. Franskjødiske Eva må flykte fra Paris og havner i motstandsbevegelsen i en liten landsby i en såkalt frisone nord i Frankrike. Her jobber hun med å lage nye identifikasjonspapirer til franskjødiske barn som skal smugles over grensen til Sveits. Men Eva er også opptatt av at de ikke skal glemme sine opprinnelige navn, derfor skriver hun dem inn som kode i en bok. 65 år senere finner Eva bilde av boken «sin» i en amerikansk avis, den befinner seg i et bibliotek i Berlin og forskerne klarer ikke å finne ut av kodene i boka.