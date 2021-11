Sakprosa-Brage til Lena Lindgren

«Et særdeles imponerende forsøk på å stille samtidsdiagnose», fremholder juryen. - Jeg er overveldet, sier Lindgren.

Ekko. Et essay om algoritmer og begjær (Gyldendal) er årets beste norske sakprosabok. Morgenbladets politiske kommentator Lena Lindgren har fått mye kritikerros for boken, og nå har Brage-juryen sagt seg hjertens enig.

«Nyhetsbildene var som historiemalerier. Den brokete banden som vandret under lysekronene – var det statskupp de forsøkte seg på? De var ikke bevæpnet med rifler, men med smarttelefoner, som de store deler av tiden holdt hevet for å filme seg selv.», skriver Lena Lindgren i sin vinnerbok.

– Jeg vil først og fremst takke juryen og alle leserne og min kjære kjære redaktør og resten av forlaget, og så vil jeg takke foreldrene mine, barna mine og mannen min, sier Lindgren fra scenen på Dansens Hus i kveld.

Ekkos tidsalder

Juryen begrunner sitt valg slik: «Ordet essay kan oversettes til ‘et forsøk’ fra fransk, og med boken Ekko. Et essay om algoritmer om begjær gjør Lena Lindgren et særdeles imponerende forsøk på å stille samtidsdiagnose. Mange har karakterisert vår tid som narsissistisk. Lindgren viser til Ovid sin skildring av myten om Narcissus, der en annen karakter er minst like viktig som den berømte Narcissus, nemlig nymfen Ekko. Lindgren anvender den franske filosofen og antropologen René Girards teori om mimesis, for å vise at vi kanskje heller lever i Ekkos tidsalder.»

Ekko var nymfen som snakket for mye. For dette ble hun dømt til en skjebne hvor hun bare kunne gjenta andre.

Demonisering og polarisering

Lindgren tar blant annet for seg et av vår tids mest omtalte fenomener: ekkokamrene. Juryen sier:

«Vi sammenligner, etterligner, trykker ‘like’ på ting som ‘trender’, og etter hvert som vi klikker oss inn på et spor, forer algoritmene oss med mer av det samme. Slikt skapes potensielt farlige ekkokamre, demonisering av meningsmotstandere og polarisering – men også skjøre selvbilder og usunne kroppsideal. Hvem er disse mektige teknologi-gigantene som konstant kjemper om tilgangen til, og overvåker, det vi retter vårt blikk mot på skjermen – alt for å kunne fore oss med spesialtilpasset innhold og reklame? Hva tenker de om oss? Hvilken verden ønsker de seg?»

Som en detektiv

«Lena Lindgren forsøker å følge sporene, som den reneste detektiv. Og det er spennende som en thriller. Mange har skrevet om symptomene: polarisering, skittstormer, kanselleringskultur og radikalisering. Men, færre har gått til kilden – til en teknologi som kan akselerere våre mest primitive drifter og instinkter. Det var på tide at noen gjorde dette, og Lena Lindgren har gjort det med glans. Ekko. Et essay om algoritmer om begjær er en viktig og velskrevet bok», avslutter juryen.

