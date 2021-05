Saabye fortsetter i Byens spor

– Det er et ganske lykkelig øyeblikk når man skjønner at en fortelling har fortsatt uten sin forteller, sier Lars Saabye Christensen.

De som trodde Lars Saabye Christensen hadde satt punktum for sitt Byens spor-romanverk må tro om igjen. 18. august er det klart for et fjerde bind – til glede for svært mange lesere i inn- og utland.

– Det er et ganske lykkelig øyeblikk når man skjønner at en fortelling har fortsatt uten sin forteller. Den har så å si arbeidet med saken på egen hånd. Så er det bare å gripe den i forbifarten og bli med videre. Omtrent slik var det med denne romanen, bind 4 av Byens spor.

Slik beskriver Lars Saabye Christensen hvorfor det nå er duket for en fjerde roman.

Åttitallets Oslo

Byens spor — Jesper og Trude, som er tittelen på den fjerde romanen i serien, er den vakre og rørende fortsettelsen på et av høydepunktene i Lars Saabye Christensens forfatterskap. Det er blitt åttitall, tidene er forandret, byen også, men det er mange av de samme sporene. Karakterene er bare blitt eldre, de er kommet til en ny etasje i livet, der synsvinkelen plutselig er en annen: der det er enten eller, der noe må skje.

Fire bind på fem år

Første bind i serien, Byens spor – Ewald og Maj utkom i 2017 og de to neste bindene, Byens spor – Ewald og Maj og Byens spor – Skyggeboken, kom i henholdsvis 2018 og 2019. De tre første bøkene har vært en formidabel kommersiell suksess og er gjennomgående rost av norske- og internasjonale anmeldere. Mange av anmelderne har også understreket at dette er noe av det beste han har skrevet.