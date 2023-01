Ryktes om tre nye bøker

Prins Harrys biografi solgte 3,2 millioner bøker den første uken i salg – og nå ryktes det som tre ytterligere bøker.

Trass store lekkasjer fra bokens innhold før lansering, ville et massivt publikum fremdeles lese prins Harrys biografi. Spare solgte hele 1.4 millioner eksemplarer på salgsdagen, og har i skrivende stund solgt godt over tre millioner eksemplarer på verdensbasis.

Men i følge ryktebørsen i den britiske bokbransjen, stanser ikke prinsens forfattereventyr der. Han skal etter sigende ha signert avtale om fire bøker med forlaget Penguin Random House – det vil si at det venter tre nye bøker.

– Jeg tror Harry har en avtale om fire bøker, men det er mye hemmelighold rundt dette. Det er i alle fall det ryktene sier. Jeg vet ikke om han har planer om nok en personlig biografi, men sikkert noe veldig verdig og prinseaktig, kan vi si. Salget [fra Spare] vil gi forlaget noe å tenke på, og kanskje ønsker de en enda mer hardtslående oppfølger, forteller Tom Tivnan, ansvarlig redaktør i Bookseller til Mirror UK.

Prins Harry har selv uttalt i en rekke intervjuer i forbindelse med utgivelsen av Spare, at han hadde nok stoff til å fylle to bøker – men at mye måtte utelates.

– Det første utkastet var veldig annerledes. Det var på 800 sider, og nå er boken nede i 400 sider. Det kunne ha blitt to bøker, for å si det sånn, sa prinsen til The Telegraph.

Hittil har ingen norske forlag sikret seg rettigheten til Spare.