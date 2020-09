Rosettaprisen til Birgit Owe Svihus

- Kanskje ville Levi nikket anerkjennende til den friske sakligheten og vittigheten som preger Svihus’ oversettelse gjennom både vitenskapelig tematikk og selvbiografisk beretning, sier juryleder Kristina Solum.

I går ble historiens andre Rosettapris utdelt. Prisen for beste oversatte sakprosabok i 2019 gikk til Birgit Owe Svihus i Trondheim, for hennes arbeid med Primo Levis Det periodiske system.

– Nå er jeg rett og slett hoppende glad. I første omgang da jeg fikk vite at jeg var en av tre nominerte kandidater. Og nå som det rett og slett viser seg at jeg har vunnet, er jeg om mulig enda gladere. Det var fullstendig uventet, sier Birgit Owe Svihus som i går ble overrakt prisen i Trondheim, av NFFOs representant Kaja Rindal Bakkejord, som sitter i oversetterutvalget.

– Tenk at teksten min var så bra at den fortjener en pris! Fantastisk! Stolt ble jeg jo også, naturligvis. Og takknemlig – for jeg innså hvor heldig jeg hadde vært som fikk lov til å gi Levis perle av en bok en representativ norsk språkdrakt – så takk til redaktør Edvard Thorup i Dreyers forlag! Prisen er en oversetterpris, men forutsetningen er selvsagt en verdig originaltekst.

Menneskekunnskap

Svihus var nominert sammen med Inger Sverreson Holmes for oversettelsen av Francis Fukuyamas Identitet og Lene Stokseth for Walter Isaacsons Leonardo da Vinci.

– Juryarbeidet har vært godt og effektivt, selv om møtene har vært digitale. Vi har lest mye godt oversatt sakprosa, og satt til slutt igjen med en kortliste på tre bøker, sier juryleder Kristina Solum. – Birgit Owe Svihus er en erfaren sakprosaoversetter som har oversatt viktige forfattere, som blant annet Umberto Eco (Om litteratur. Essays) og Giorgio Agamben (Homo sacer) fra italiensk. Svihus har gjengitt Primo Levis mangefasetterte bok Det periodiske system på et moderne og ledig norsk som ikke er plaget av en misforstått respekt for en klassisk tekst. Kanskje ville Levi nikket anerkjennende til den friske sakligheten og vittigheten som preger Svihus’ oversettelse gjennom både vitenskapelig tematikk og selvbiografisk beretning.

Anerkjennelse

– Hva tror du Rosettaprisen har å si for oversetterfagets anseelse?

– Når vi leser sakprosa som først har blitt skrevet på et annet språk, er vi prisgitt oversetterens tolkning av både forfatterstemmen og faktainnholdet i bøkene. Selv om oversetteren i kraft av sine små og store beslutninger har mye makt, er det mange lesere som knapt ofrer ham eller henne en tanke så lenge det ikke er noe som skurrer. Rosettaprisen er en anerkjennelse og av den prisvinnende oversetterens arbeid, og en synliggjøring av oversetterens rolle og medvirkning generelt. Sakprosaoversetterne har ikke hatt noen egen pris før «Bokhandelens sakprosapris til oversettere» (2011-2018) og nå Rosettaprisen (2019-), og det betyr mye for å løfte fram utøverne av sakprosaoversetterfaget, sier Solum.

Smidig og elegant

– På vege av Dreyers Forlag ønsker jeg å gratulere Birgit med Rosettaprisen for oversettelsen av Primo Levis Det periodiske system. Det er en ære å gi ut en så god bok i hennes smidige, elegante og prisverdige oversettelse, sier Edvard Thorup, redaktør i Dreyers forlag.

– Vi har hatt et hyggelig og knirkefritt samarbeid som jeg har satt stor pris på. Uten oversettere som henne hadde Norge vært et litterært fattigere land. Det var på høy tid at vi fikk gikk ut en større del av dette forfatterskapet på norsk – og det er takket være hennes innsats.

Thorup legger til at NFFO var kobleren mellom forlag og oversetter:

– Jeg var i beit for en god oversetter og i min nød ringte jeg NFFO som i overbevisende og rosende ordelag henviste meg til Svihus. Takk for det. Og igjen, gratulerer med velfortjent utmerkelse!

BILDET: Birgit Owe Svihus (t.h.) ble i går overrakt Rosettaprisen av Kaja Rindal Bakkejord fra NFFOs oversetterutvalg – foran selveste Nidarosdomen. (Foto: Marthe A. Vannebo)