Rosetta til Tove Bakke

Tove Bakke er tildelt Rosettaprisen for beste oversatte sakprosabok i 2020.

Rosettaprisen er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings (NFFO) pris for oversettelse av sakprosaverk. Bakke fikk overrakt prisen under en seremoni i Ingeniørenes hus, og hun fikk den for sitt arbeid med Emmanuel Carrères bok Riket (Le Royaume), utgitt på Pelikanen forlag i Stavanger.

Første på førti år

– Hurra! Det kan aldri bli nok litteraturpriser, sier en strålende glad prisvinner, til nffo.no.

– De som tyter om at det for mange, aner ikke hva det er å skrive ei god bok eller å oversette den. Tenk at jeg skulle få pris for min første sakprosabok på førti år! Og at ei bok om Paulus og Lukas og de tidlige kristne skulle være så artig! Både å lese og skrive om igjen på norsk, sier Tove Bakke.

Juryen sier blant annet dette om oversettelsen: «Resultatet er en oversettelse som ikke bare er en fryd å lese, men som støtt føles like autentisk som et originalverk. Tove Bakke mestrer så godt kunsten å tilegne seg originalverket og gi den rette, “naturlige” utformingen på norsk.»

Etterlyser flere påmeldinger

Juryen har bestått av Ole Jan Borgund, Kristina Solum og Susanne Bergan. Vinneren får tildelt 50 000 kroner og et kunstverk.

Det er tredje gang Rosettaprisen deles ut. I år var 18 bøker påmeldt av forlag, og i tillegg har juryen funnet fram til ytterligere 61 bøker som de har sett nærmere på. Juryen bemerket dette i sin prisvinnertale i torsdag kveld:

– Det er verdt å merke seg at av de bøkene som til slutt kom med på kortlista, var bare to forhåndsnominert. Hele tre var det altså ikke. Budskapet til forlag og sakprosaoversettere er: Meld på de gode bøkene. Det lønner seg, lød oppfordringen fra juryleder Ole Jan Borgund.