Bastianprisen til Pollen og Saugestad

Geir Pollen og Vibeke Saugestad er tildelt den mest prestisjefylte pris en skjønnlitterær oversetter til norsk kan bli tildelt, Bastianprisen.

Under feiringen av oversetternes skytshelgen Hieronymus 30. september, ble Bastianprisen 2021 delt ut. Prisen er den gjeveste utmerkelsen en skjønnlitterær oversetter til norsk kan få, og tildeles for en fremragende oversettelse.

Geir Pollen er tildelt Bastianprisen 2021, og Vibeke Saugestad er tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur 2021.

«Gripende og rik leseopplevelse»

Geir Pollen (f. 1953) er tildelt prisen for sin oversettelse fra russisk av Dama med hunden og andre forteljingar av Anton Tsjekhov (Skald). Ved siden av å oversette og undervise har han også et snart 40 år langt forfatterskap bak seg, som spenner fra dikt og romaner til sakprosa. Pollen oversetter fra russisk og tysk.

«Når dette er blitt en så gripende og rik leseopplevelse på norsk – nynorsk! – er det fordi oversettelsen både er så frodig og ikke kommer i veien for innlevelsen, men på alle måter åpner for den. Menneskeskildringer, replikker, ordvalg, filosofiske resonnementer, om aldri så kompliserte, virker alt sammen helt naturlig. Med sin oversettelse viser Geir Pollen hvilken stor stilist og menneskeskildrer Anton Tsjekhov er i sine fortellinger,» heter det blant annet i Bastiankomiteens begrunnelse.

Årets komité har bestått av Inger Gjelsvik, Eivind Lilleskjæret og Asbjørn Øverås.

«Mestret alt dette med bravur»

Vibeke Saugestad (f. 1976) er tildelt prisen for sin oversettelse fra amerikansk av ungdomsromanen På vei mot toppen av Angie Thomas (Gyldendal). Saugestad oversetter skjønnlitteratur fra engelsk og svensk til norsk med hovedvekt på amerikansk samtidslitteratur. Hun er også kjent for mange for sin karriere som musiker.

Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur omtaler boka som et spesielt vellykket møte mellom originaltekst og oversetter:

«Gateslang og gettospråk er noe mange oversettere kvier seg for å gi seg i kast med. Legg så til en handling fra et svart fattigkvarter, pluss en dose saftige rap-tekster, og man har en miks som kan gjøre selv garvede språkarbeidere mo i knærne. Årets mottaker av Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur har mestret alt dette med bravur.»

Årets Bastiankomité for barne- og ungdomslitteratur har bestått av Nina Aspen, Jørn Roeim og Torleif Sjøgren-Erichsen.

Delt ut siden 1951

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende skjønnlitterær oversettelse. Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur.

Bastianprisen har svært høy prestisje blant oversetterne selv og regnes som den største utmerkelse en norsk skjønnlitterær oversetter kan få. Alle påmeldte titler blir lest og vurdert av en fagjury med hovedvekt av erfarne oversettere som kjenner de utfordringene en oversetter kan støte på i en litterær tekst, og alle aktuelle titler blir grundig lest opp mot originalen. Bastianprisen er dermed den prisen som i størst grad vurderer den oversatte boka nettopp som oversettelse.

Bastianprisen har vært delt ut siden 1951, Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur siden 1984. Prisene består av en statuett og kr 50 000.