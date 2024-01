Helga Flatlands "En moderne familie" og "Et liv forbi" roses i Italia.

– Det er utrolig gøy at En moderne familie og Et liv forbi gjør det så bra i Italia. I begge romanene bruker jeg familien og familierelasjoner som omdreiningspunkt, noe som kanskje interesserer italienske lesere mer enn gjennomsnittet, sier Helga Flatland.

Romanen Et liv forbi ble lansert i Italia høsten 2023, og flere prominente medier gir den strålende anmeldelser. Det ukentlige mote- og kulturmagasinet Grazias anmelder Valeria Parrella kaller Flatland «… en mektig romanforfatter». Rosa Ventrella i La Stampa, en av Italias mest solgte dagsaviser som også distribueres i mange andre europeiske land, skriver at Et liv forbi er «… en praktisk talt perfekt roman». En av Italias eldste og ledende aviser, Corriere della Sera, kaller Flatland en norsk Ann Tyler og skriver at hun er «… en dyktig forteller av det vanlige menneskets lille epos».

Helga Flatland, som besøkte litteraturfestivaler i blant annet Napoli og Genova i fjor høst, er selvfølgelig alltid spent på hvordan lesere leser bøkene hennes når de lanseres utenfor Norges grenser:

– For meg er det veldig spennende å følge med på mottakelsen av bøkene mine i forskjellige land, hva som legges vekt på og forstørres i lesningene. I Italia, med den sterke familiekulturen de har der, er det merkbart større interesse for det komplekse og underliggende i tematikken. Også for hva familien betyr som institusjon, og hvordan den kan brukes som utgangspunkt for å si noe mer allment. De italienske leserne og jeg er tydeligvis helt enige om at det er et uutømmelig fascinerende tema, sier Flatland.