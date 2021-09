Rooney-oppstyr i England

50 bokhandlere åpner tidlig, pop up-butikker og spesialomslag er bare noe av påfunnene rundt dagens lansering av Sally Rooneys tredje roman. Boken kommer allerede i dag på norsk.

– Utgivelsen av Sally Rooneys tredje roman er det mest spennende og etterlengtede øyeblikket i årets litterære kalender, og det markerer starten på en virkelig strålende bokhøst, sier innkjøpsansvarlig for Waterstones skjønnlitteratur, Bea Carvalho til Bookseller.

Det er ikke alle romanutgivelser hvor bokhandlerne ruller ut røde løpere og åpner dørene tidlig. Men nå er ikke Sally Rooneys tredje roman en hvilken som helst romanutgivelse.

– Få romanforfattere er like elsket i Waterstones-butikkene som Sally Rooney, både Samtaler med venner og Alle andre (Normal People) var Waterstones Book of the Month, og Alle andre var Årets bok i 2018, sier Carvalho

Trettiåringen har de siste årene markert seg som en av de sterkeste litterære stemmene i sin generasjon, og hennes popularitet akselererte ytterligere med suksessadapsjonen av «Normal People» som fjernsynsserie.

Forskjellige smussomslag

Skjønne verden, hvor er du lanseres i dag – 7.september, og hele femti bokhandlere over hele England åpnet i dag dørene tidlig for å gi kundene mulighet til å sikre seg et eksemplar allerede i grålysningen. Kundene vil også motta en eksklusiv goodie-bag.

Det er hele 30 Waterstones-butikker og 20 fribokhandlere som er med på Fabers kampanje. Romanen har to ulike omslags design. Fribokhandlernes eksklusive smussomslag er gult, mens Waterstones-utgaven er blå og inneholder en korthistorie fra Rooney.

– Bokhandlerne våre gjør sitt ytterste for å lansere Skjønne verden, noe som reflekterer en entusiasme vi deler med mange av våre kunder, sier Carvalho.

– Vi er overveldet av interessen fra bokhandlerne, og vi har nesten ikke kunnet ventet med å dele eksemplarer av romanen til Sallys mange fans, sier salgsansvarlig hos Faber, Sara Talbot.

Pop-up bokhandel og norsk utgave

I tillegg til den tidlige åpningen på selve lanseringsdagen, åpner også Faber en egen pop-up bokhandel i Shoreditch i London i anledning utgivelsen. Bokhandelen selger den nyeste romanen, så vel som Rooneys to tidligere – men også et utvalg av Rooneys favorittromaner. Bokhandelen er åpen fra 10 til 12 september.

Festivitasen startet allerede i går kveld, da Waterstones Piccadilly arrangerte en stor lansering hvor forfatteren selv deltok. De som var så heldige å sikre seg billett til arrangementet, kunne dermed følge et lengere bokbad med Rooney og sikre seg romanen tidlig.

Bokens forhåndssalg har sørget for at den har gått helt til topps på ulike bestselgerlister i England – allerede før utgivelsen.

Også i Norge lanseres boken i dag. Det er Strawberry Publishing som utgir romanen på norsk, og Hilde Stubhaug står bak oversettelsen.